Près de 50 entreprises italiennes attendues à Italian Expo Danang 2025

L'Association des entreprises italiennes au Vietnam (ICHAM), en collaboration avec le Comité populaire de la ville de Dà Nang, a organisé le 10 octobre la cérémonie de présentation de la série d'événements des "Journées italiennes à Da Nang 2025" (Italian Expo Danang 2025).

>> À Hanoï, l’Italie se dévoile au miroir de son cinéma contemporain

>> Lambretta fait son grand retour sur le marché vietnamien

Photo : CTV/CVN

L'événement, organisé pour la première fois à Dà Nang par ICHAM et Prometeo Group, bénéficie du parrainage de l'ambassade d'Italie à Hanoï, du consulat général d'Italie à Hô Chi Minh-Ville et du Comité populaire de Dà Nang.

Le programme se déroulera du 6 au 8 novembre 2025 au Parc de l'APEC à Dà Nang, réunissant près de 50 entreprises italiennes, ainsi qu'un réseau de partenaires nationaux et étrangers, la communauté d'affaires locale et un large public.

Au sein de ces "Journées italiennes à Dà Nang 2025", l'exposition de produits italiens sera le point central. Pour la première fois à Dà Nang et dans le Centre du Vietnam, un événement englobant le pays d'Italie sera conçu selon un modèle d'écosystème intégré.

Pendant trois jours, l'événement comprendra une cérémonie d'ouverture, un colloque sur la coopération Italie - Dà Nang, suivis d'activités d'exposition, de démonstrations en direct sur les stands, de sessions de mise en réseau d'entreprises approfondies, d'une série de séminaires thématiques ainsi que d'activités culturelles et culinaires telles que l'exposition de photos "Mouvement de solidarité Vietnam - Italie", des démonstrations culinaires italiennes et des spectacles musicaux, créant une expérience vivante et riche en valeurs de connexion.

Selon Alessandra Tognonato, consule générale d'Italie à Hô Chi Minh-Ville, le choix de Dà Nang pour organiser cette série d'événements s'explique par sa position actuelle de centre régional, doté d'un port en eau profonde, d'un aéroport international et de capacités développées en logistique et en tourisme.

Elle estime que la ville est une destination potentielle pour les entreprises italiennes dans des domaines tels que la technologie, l'ameublement, la construction, le design créatif, l'agroalimentaire, l'énergie et l'économie circulaire.

Michele D'Ercole, président de l'ICHAM au Vietnam et représentant de l'organisateur, a souligné qu'avec cette série d'événements, ICHAM affirme son rôle de connecteur pour l'écosystème d'entreprises Italie - Vietnam dans le Centre, rapprochant les valeurs de design, de technologie et d'innovation italiennes de la communauté locale. Les locaux et les touristes auront également l'occasion de découvrir les aspects typiques de la culture, de la cuisine et des produits renommés de l'Italie. "Nous sommes convaincus que Dà Nang, grâce à sa position stratégique, sera une passerelle essentielle pour intensifier la coopération commerciale, d'investissement et culturelle entre l'Italie et le Vietnam dans cette région", a-t-il affirmé.

La coopération entre Dà Nang et les localités italiennes s'est établie dans de nombreux domaines au fil du temps. En janvier 2025, Dà Nang et Gênes ont signé un mémorandum d'accord pour établir des relations de coopération, se concentrant sur la promotion de l'investissement, du commerce, du tourisme, de la logistique des transports, de l'éducation, de la culture, des arts et des sports. Actuellement, l'Italie a enregistré des investissements à Dà Nang pour un capital total d'environ un million de dollars.

VNA/CVN