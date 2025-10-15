Exercice trilatéral de sauvetage entre les armées du Vietnam, du Laos et du Cambodge

Un exercice conjoint de secourisme et de sauvetage entre les armées du Vietnam, du Laos et du Cambodge a eu lieu du 6 au 15 octobre, près de Vientiane, au Laos.

L'exercice visait à améliorer la coordination et les capacités d’intervention face aux catastrophes naturelles, telles que les inondations, les glissements de terrain ou l’effondrement de structures.

Plusieurs hauts responsables militaires et politiques des trois pays ont assisté à l’événement, parmi lesquels le général Chansamone Chanyalath, vice-Premier ministre lao ; le général Khamlieng Outhakaysone, ministre lao de la Défense ; le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense ; et le général Tea Seiha, vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense.

Selon le scénario simulé, les forces armées des trois pays ont coordonné leurs efforts de recherche, de secourisme et de sauvetage après des inondations et des glissements de terrain ayant entraîné l’effondrement de bâtiments.

Cet exercice a démontré l’esprit de solidarité, de coopération et de préparation des armées des trois pays. Il a également permis d’échanger des expériences et de renforcer la coordination opérationnelle dans des conditions proches de la réalité.

