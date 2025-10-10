Lambretta fait son grand retour sur le marché vietnamien

La célèbre marque italienne de scooters Lambretta a officiellement fait son entrée sur le marché vietnamien le 10 octobre à Hô Chi Minh-Ville, par l'intermédiaire de son distributeur exclusif, la Société par actions Lamscooter.

>> VinFast lance une nouvelle gamme de scooters électriques à batterie interchangeable

Cet événement marque une étape importante dans la stratégie d'expansion mondiale de Lambretta, renforçant sa présence sur le segment des scooters haut de gamme au sein d'un marché vietnamien particulièrement dynamique.

Photo : Lambretta/CVN

Lors de la cérémonie de lancement, Trân Long, président de Lamscooter, a souligné que le Vietnam, l'un des marchés de deux-roues les plus actifs au monde, constitue une étape logique de l'expansion de la marque, après l'Europe, les Amériques et plusieurs pays asiatiques tels que la Thaïlande, Taïwan (Chine), les Philippines et l'Indonésie.

À cette occasion, Lambretta a dévoilé ses deux gammes phares : la G Series et la X Series. Conçues à Milan et assemblées à Bangkok (Thaïlande), elles répondent aux normes de qualité européennes les plus exigeantes.

Le modèle G350, proposé à partir de 169,2 millions de dôngs (environ 6 420 dollars), vise une clientèle recherchant luxe et élégance.

La X Series, déclinée en versions X300 et X125, affiche un prix de départ de 140 millions de dôngs. Le X125, à la cylindrée compacte, s’adresse particulièrement aux jeunes conducteurs ne nécessitant pas de permis A2, avec un tarif à partir de 95,2 millions de dôngs.

Selon Trân Long, cette implantation ne représente pas seulement le lancement officiel de Lambretta au Vietnam, mais également l'engagement de Lamscooter à offrir des produits haut de gamme, un service après-vente professionnel et une expérience client complète.

Dans ce cadre, Lamscooter prévoit l'ouverture de sept showrooms 3S à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, avant une extension à Hanoï. D'ici 2026, la marque envisage d'ouvrir 18 showrooms supplémentaires dans les principales villes du pays, afin de fédérer une communauté de passionnés de Lambretta au Vietnam.

Fondée en 1947 à Milan par Ferdinando Innocenti, Lambretta est devenue un symbole du style italien – élégant, libre et distinctif. Pour de nombreux Vietnamiens des années 1960-1970, le scooter Lambretta incarnait la fierté et le statut social.

Après plusieurs décennies de hauts et de bas, la marque connaît aujourd'hui une renaissance spectaculaire, avec une gamme de scooters associant design raffiné, technologie moderne et performances remarquables.

VNA/CVN