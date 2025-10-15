Assemblée nationale

Les objectifs socio-économiques de 2025 atteints et dépassés

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a examiné, lors de la séance de travail mercredi matin 15 octobre, les rapports du gouvernement sur la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique de 2025, les orientations pour 2026 ainsi que l’évaluation des Plans quinquennaux 2021-2025 en matière de développement socio-économique et de restructuration économique.

La séance a été dirigée par le vice-président de l’Assemblée nationale, Vu Hông Thanh.

Présentant les rapports au nom du gouvernement, le vice-ministre des Finances Nguyên Duc Chi a souligné que la situation socio-économique en 2025 continuait d’enregistrer des résultats remarquables et globaux dans la plupart des domaines. L’inflation est restée maîtrisée, les grands équilibres macroéconomiques sont assurés et tous les 15 indicateurs clés de 2025 devraient être atteints ou dépassés. Le PIB national devrait croître de 8%, avec une inflation contenue à 4%. Le PIB par habitant dépasserait 5.000 dollars, marquant une étape importante vers le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur.

Le gouvernement a poursuivi de manière résolue la réforme structurelle et la rationalisation de l’appareil administratif, tout en déployant le modèle d’administration locale à deux niveaux. Les objectifs de 3 000 km d’autoroutes et 1 700 km de routes côtières ont été atteints et même dépassés.

Les avancées en science, technologie, innovation et transformation numérique ont été notables. Les secteurs culturel et social ont enregistré de nets progrès ; la protection sociale a été renforcée ; les célébrations nationales majeures se sont déroulées avec succès, contribuant au développement des industries culturelles et du divertissement. Le programme d’élimination des logements précaires a également été achevé plus tôt que prévu.

Brossant un bilan de la période 2021-2025, Nguyên Duc Chi a affirmé que le gouvernement avait globalement rempli les objectifs fixés, la plupart des indicateurs affichant des résultats supérieurs d’une année sur l’autre. Le PIB moyen quinquennal est estimé à 6,3%, proche de la cible de 6,5-6,7%.

Présentant le rapport de vérification du rapport du gouvernement, le président de la Commission économique et financière de l’Assemblée nationale, Phan Van Mai, a noté que le développement socio-économique sur la période 2021-2025 avait connu des progrès globaux et remarquables, marquant un fort rebond au cours des deux dernières années du mandat.

Concernant les orientations pour 2026, la Commission a approuvé les objectifs proposés par le gouvernement, visant une croissance du PIB d’au moins 10%, accompagnée de groupes de solutions prioritaires.

Lors de la séance de travail, les membres du Comité permanent ont concentré leurs interventions sur la faisabilité des objectifs de croissance pour 2026, tout en insistant sur la nécessité de maintenir la stabilité macroéconomique, de resserrer la politique monétaire, de renforcer le rôle de la politique budgétaire et de développer de nouveaux moteurs de croissance tels que la transition numérique et l’énergie verte.

Plusieurs députés ont également proposé des mesures pour stabiliser et rendre plus transparent les marchés financiers - notamment ceux de l’or et de l’immobilier - ainsi que pour améliorer l’environnement des affaires et accélérer les réformes institutionnelles afin de lever les obstacles à l’investissement public et à la mobilisation de capitaux privés.

