Vietnam - France : main dans la main pour atteindre l'objectif de zéro émission nette

La conférence internationale intitulée "France et Vietnam s'orientent vers l’objectif de zéro émission nette" est organisée jeudi 6 juin à Hô Chi Minh-Ville par l'Agence de promotion du commerce et des investissements de l'ambassade de France au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

"La construction d’une économie verte et d’une économie circulaire est un choix inévitable pour répondre aux exigences de croissance et contribuer à assurer un environnement sain à la population de Hô Chi Minh-Ville pour le développement durable", a affirmé Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire municipal, lors de la conférence internationale intitulée "France et Vietnam s'orientent vers l’objectif de zéro émission nette".

Le responsable du Comité populaire municipal a estimé que via la conférence, il y aurait des avis précieux, de nombreuses bonnes leçons, des solutions de percée et des politiques pour développer efficacement une économie verte et réduire les émissions de carbone dans la mégapole du Sud, contribuer à la mise en œuvre efficace de la stratégie de croissance verte, développer une économie circulaire, œuvrer ensemble avec le pays atteigne l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

Lors de la conférence, l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a évalué l'importance de réduire les émissions de carbone dans le contexte où l'économie vietnamienne se développe de manière dynamique et où le Vietnam est un des pays touchés par le changement climatique.

Transformation verte et durable

L'ambassadeur français a souligné que la France était prête à travailler avec le Vietnam pour promouvoir des activités de coopération dans le domaine du développement vert, en réduisant les émissions nettes grâce à la coopération dans la fourniture de solutions techniques avancées ; soutenir le Vietnam vers l’objectif de zéro émission conformément aux engagements du Vietnam dans ce domaine.

Cette conférence est l'occasion pour la France et le Vietnam à renforcer la coopération dans le domaine du développement vert et de la lutte contre le changement climatique, créant une base d'une coopération en matière de transformation économique verte et durable, ainsi un principal moteur pour le développement des relations de coopération bilatérale à l'avenir, a souligné le diplomate.

À cette occasion, de nombreuses entreprises françaises ont présenté des technologies et des produits avancés pour contribuer à réduire les émissions de carbone dans les secteurs industriel et énergétique, les défis financiers et les opportunités dans une transition énergétique juste, la base juridique du marché des crédits carbone au Vietnam...

VNA/CVN