Journée verte

Premier concours de ramassage et de tri des déchets à Binh Dinh

Pour la première fois, la province de Binh Dinh (Centre) organise, dimanche 2 juin, un concours de ramassage et de tri des déchets intitulé Spogomi Quy Nhon. L’événement entre dans le cadre de la Journée verte à Binh Dinh 2024, en écho à la Journée mondiale de l’environnement (5 juin) et à la Journée mondiale de l'océan (8 juin).

Dès 6h00 du matin, une trentaine d’équipes avec 90 participants se sont affrontées pour ramasser les déchets sur la plage de Quy Hoà. La particularité de cette activité est que les équipes en compétition ne ramassent pas seulement les déchets, ils les classent aussi selon la capacité de les recycler ou non.

Après deux heures de travail, environ 300 kg de déchets ont été récupérés, dont la plupart sont filets, cordes de pêche, vieux vêtements ; chaussures, mousse et plastique jetable. Avec 31 kg de déchets récupérés, l’équipe n°5 s’est vu décerner le premier prix dotant 2 millions de dôngs.

Selon le Comité d’organisation, cette activité vise à stimuler le mouvement communautaire en faveur de l'environnement, et en même temps aider les habitants à accéder aux méthodes de tri déchets en écho aux réglementations sur la classification des déchets à la source de la Loi sur la protection de l'environnement, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

500 participants et le modèle des 3R

Organisée par le Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (International Center of Interdisciplinary Science Education - ICISE) en coopération avec l’Office de la protection de l'environnement (Service provincial des ressources naturelles et de l’environnement) et le Comité populaire de la ville de Quy Nhon, la Journée verte à Binh Dinh 2024 transmet le message de construire un mode de vie durable, d’utiliser de manière raisonnée les ressources naturelles et d’agir pour un environnement de qualité.

La Journée verte à Binh Dinh 2024 est organisée selon les principes des 3R (Réduire – Réutiliser - Recycler). Dès la phase de préparation et de mise en œuvre de l'événement, le principe de réduction, de réutilisation et de recyclage est ainsi mis en application. À côté du message de sans nylon, même backdrop, dotée la grande taille (9,2*2,5 m), a été réutilisé à partir des anciens utilisés déjà.

Près de 500 participants qui sont des élèves, des étudiants et des membres d'organisations qui s’intéressent à l’environnement, s’engagent à faire don de vieux livres, jouets et vêtements ; à échanger d'anciens objets ; à exposer des objets recyclés, respectueux de l'environnement, etc.

Des présentations de produits à base de noix de coco et l'enseignement de la production de jouets à partir de feuilles de cocotier sont aussi organisés, à côté de Spogomi Quy Nhon 2024, un modèle lancé déjà au Japon et mis en œuvre dans de nombreux pays et territoires du monde entier.

Il s’agit de la 3e fois que l’ICISE organise la Journée verte à Binh Dinh. "À côté de créer des rencontres et des échanges académiques, l’ICISE vise toujours à construire un environnement vert, propre et paisible", souligne le Docteur Trân Thanh Son, directeur adjoint de l’ICISE, avant de partager : "dans les temps à venir, nous continuerons à renforcer un certain nombre d'activités liées à l'éducation à l'environnement, au changement climatique et à l'économie verte avec le soutien d'organisations internationales pour enrichir nos activités et contribuer au développement durable de la province".

Via la discussion intitulée "Les secrets des déchets", la Doctoresse Dô Thi Thu Trang de l'Institut de recherche interdisciplinaire en science et en éducation (IFIRSE, relevant de l’ICISE), souhaite aider participants à avoir un aperçu des activités de protection de l'environnement, de la production à la collecte et au traitement. "L'événement sera le point de départ de changements pour construire ensemble une Binh Dinh verte, propre et belle", espère-t-elle.

La Journée verte à Binh Dinh 2024 offre également aux clubs et organisations engagés dans la protection de l’environnement l’opportunité d’échanger et de présenter leurs idées et leurs produits recyclés.

Câm Sa/CVN