Le district insulaire de Cô Tô s'engage vers un avenir sans plastique

Le marché de Cô Tô est le lieu le plus animé de l’île, accueillant chaque jour de nombreux navires transportant des fruits de mer frais ainsi que des marchandises en provenance du continent.

Photo : VNA/CVN

Mais ce marché n’est pas comme les autres: les commerçants ici n’utilisent pas de sacs en nylon, mais des sacs biodégradables respectueux de l’environnement. C’est une manière pour les insulaires de montrer leur responsabilité envers l’environnement.

“Nous utilisons ces sacs écologiques bien qu’ils coûtent 45.000 dongs le kilo, soit plus cher que les sacs en plastique, mais ils sont pratiques et surtout non nocifs pour l’environnement. D’autres utilisent également des paniers multi-usages, très pratiques, capables de stocker les marchandises de manière ordonnée et propre”, a confié une habitante.

“Nous n’utilisons plus de sacs plastiques. Les acheteurs exigent désormais des sacs respectueux de l’environnement. Nous pratiquons aussi le tri des déchets chez nous”, a indiqué une autre.

En effet, le marché de Cô Tô, ainsi que les établissements d’hébergement et les restaurants de l’île, disposent tous de poubelles séparées pour les déchets organiques et inorganiques, facilitant ainsi le tri des déchets.

Le district insulaire de Cô Tô a également installé des poubelles dans les espaces publics tels que les plages et les quais pour éviter que les habitants et les touristes ne jettent leurs déchets directement à la mer.

Les homestays s’efforcent également de promouvoir l’image de Cô Tô en tant que destination conviviale et respectueuse de l’environnement auprès des touristes étrangers.

Bui Duc Thanh, propriétaire d’un homestay à Dông Tiên, a fait savoir : “Notre homestay utilise des matériaux totalement respectueux de l’environnement. En particulier, nous nous engageons à créer un mode de vie convivial et simple, typique de Cô Tô”.

Le district insulaire de Cô Tô a également mis en œuvre de nombreux mouvements efficaces, tels que “Déchets scolaires”, “Transformer les déchets en argent» dans certaines communes, et “Utiliser des produits respectueux de l’environnement au lieu de produits en plastique à usage unique”.

Pour développer un tourisme durable, Cô Tô demande également aux touristes de suivre la politique locale de préservation de l’environnement. À leur arrivée sur l’île, dès le quai international d’Ao Sen, à Vân Dôn, les touristes sont exhortés à ne pas utiliser de bouteilles en plastique ou de sacs en nylon à usage unique sur l’île.

“Je pense que c’est une bonne politique civilisée de Cô Tô, démontrant la détermination de l’administration locale dans la protection de l’environnement. Cette initiative invite également les touristes à faire preuve de leur responsabilité environnementale”, a partagé Lê Minh Nguyêt, une touriste de Hanoi.

L’idée de construire un district insulaire sans déchets plastiques à Cô Tô est bien appréciée par d’autres localités. Nguyên Viêt Dung, secrétaire du comité du parti et président du comité populaire du district a souligné : “Notre engagement à protéger l’environnement et à lutter contre les déchets plastiques à usage unique s’est répandu dans de nombreuses localités de la province de Quang Ninh et dans d’autres îles du Vietnam”.

“Récemment, nous avons signé un accord de coopération avec plusieurs îles, telles que Côn Co, Bach Long Vy et Ly Son, afin de partager nos expériences dans ce domaine. Jusqu’à présent, la conscience et le comportement des habitants de Cô Tô ont beaucoup changé, contribuant à faire de Cô Tô une île plus propre plus attrayante pour les touristes”, a-t-il fait savoir.

Les efforts conjugués des autorités de Cô Tô et des habitants dans la lutte contre les produits plastiques à usage unique contribuent à rendre ce district insulaire une destination touristique attrayante et respectueuse de l’environnement.

VOV/VNA/CVN