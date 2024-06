Hanoï

Des milliers de personnes en campagne de ramassage des déchets

Au parc Chu Van An dans le district de Thanh Tri, en banlieue de Hanoï, des milliers de volontaires de tous les âges ont participé récemment à la campagne de ramassage de déchets "Clean Up Vietnam". L’événement entre dans le cadre de la campagne de la Communauté verte du Vietnam, en réponse à la Journée mondiale de l'environnement (5 juin).

Cette année est la 6e édition de Clean Up Vietnam dont l’objectif est de sensibiliser la communauté à la protection de l’environnement.

C’est via la page Facebook de l’organisation que Thai Van Khanh a décidé à s’engager à Clean Up Vietnam avec sa femme et ses enfants. Souhaitant contribuer pour une petite part à la transmission de ce message en faveur de la protection de l'environnement, Thai Van Khanh espère également que le programme sera une opportunité pour ses enfants d'expérimenter et de développer leur conscience communautaire.

"Ce programme devrait encourager les jeunes, surtout des enfants à mettre en place des pratiques conscientes de maintien et de protection de l’environnement. Je suis très heureux de voir mes petits participer avec enthousiasme à cette activité", partage-t-il.

Des outils de travail tels que des gants, des pinces en fer, des sacs et des instructions sur la bonne classification des déchets sont distribués aux participants. Les déchets sont répartis en trois grands types : déchets recyclables (canettes, bouteilles, barres de fer...), déchets dangereux (aiguilles, piles, verre) et déchets courants (sacs en nylon, ustensiles en plastique, pailles, morceaux de mousse...).

Les ordures organiques seront enfouies au pied des arbres en bordure de route. Les déchets solides comme les gobelets en plastique, les sacs en nylon ou les produits électroniques seront transférés vers des entreprises et des déchetteries pour un traitement approprié et efficace.

En tant qu'étudiante, Nguyên Ta Mai Huyên souhaite elle aussi faire sa part pour la protection de l'environnement. Clean Up Vietnam lui permet également de mieux comprendre les problématiques liées aux différents types de déchet et le moyen de les classer convenablement.

Clean Up Vietnam et plus de 100.000 de volontaires

Pour cette 6e édition, l’opération Clean Up Vietnam est déployée un seul et même jour dans l’ensemble du pays avec la participation de volontaires de plus en plus nombreux. L’objectif est d’aider le Vietnam à atteindre la tête du classement des pays les plus propres et les plus beaux d’Asie du Sud-Est avant 2025, plutôt que d’être le pays déversant le plus de déchets plastiques au monde dans l’océan, selon Hoàng Manh Quân, chef de la 6e édition de Clean Up Vietnam.

D’après lui, cet évènement suscite l’amour de l’environnement chez la jeune génération et les citoyens, contribuant largement à stimuler le tourisme et à améliorer la qualité de vie des habitants.

"Rendre le Vietnam plus vert, plus propre et plus beau ne se fera pas du jour au lendemain. Cela nécessite la collaboration de tous, en particulier des jeunes. Cette campagne de la Communauté verte contribue à amplifier la prise de conscience de la population au sujet de la protection de l’environnement et à modifier progressivement les habitudes de nombreuses personnes en matière de collecte, de traitement et de recyclage des déchets, en particulier le plastique", apprécie Vu Minh Ly, directeur adjoint du Centre de communication du ministère des Ressources naturelles et de l’environnement.

Texte et photos : Thành Son - Câm Sa/CVN