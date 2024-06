L’AFD soutient un projet climatique à Ninh Thuân

Un projet pour prévenir la sécheresse, l'érosion et les inondations dans la province de Ninh Thuân (Centre), financé à hauteur de plus de 37 millions d’euros par l'Agence française de développement (AFD), a été approuvé par le Premier ministre dans la décision N°128/QD-TTg du 30 janvier 2024.

Photo : VNA/CVN

La province de Ninh Thuân mettra en œuvre ce projet en construisant une conduite pour faire passer de l’eau du lac-réservoir de Sông Than, district de Ninh Son, à celui de Lanh Ra, district de Ninh Phuoc.

Selon Trinh Minh Hoàng, vice-président du Comité populaire provincial de Ninh Thuân, le projet contribuera à la gestion intégrée des ressources en eau, à leur utilisation optimale, à la régulation des sources d'eau entre des bassins pour répondre aux besoins d'irrigation de certaines localités du sud de la province qui sont confrontées à des difficultés en matière d'irrigation.

Le projet contribuera également à améliorer la capacité de la province à résister et à s'adapter au changement climatique, en favorisant l'efficacité de la prévention et du contrôle de la sécheresse dans le contexte actuel. Il créera une source d'approvisionnement en eau pour répondre aux besoins en eau de la population locale, de l'industrie et des services touristiques dans le sud de la province, les districts de Ninh Phuoc et Thuân Nam en particulier.

VNA/CVN