À Nghê An, un autre python réticulé relâché dans la nature

>> Trois animaux rares et précieux relâchés dans la nature

Photo : VNA/CVN

Il s’agit du deuxième individu de python réticulé dans la province de Nghê An à être relâché à la nature ce mois-ci, le premier ayant été libéré lundi 3 juin.

Plus tôt, mercredi 5 juin, Lu Van Thuy, domicilié dans la commune de Tiên Phong, district de Quyêt Phong, province de Nghê An, a volontairement apporté un python réticulé pesant plus de 2 kg pour le remettre au poste des gardes forestiers du district de Quê Phong.

Après avoir examiné l’état de santé de cet individu de python réticulé et n’avoir détecté aucun signes inhabituels, le poste des gardes forestiers du district de Quê Phong a mené des procédures nécessaires pour le relâcher à la nature.

Les pythons réticulés sont répertoriés dans la citation de l'Annexe II et dans le Livre rouge du Vietnam 2007 au niveau CR (En danger critique d'extinction) et inclus dans l'Annexe IIB/60 du Décret 06/2019 du 22 janvier 2019 du gouvernement sur la gestion des plantes et animaux forestiers menacés, précieux et la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

VNA/CVN