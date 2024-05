Festival Laiday Eco : vers un avenir plus vert et plus durable

L'édition de cette année célèbre la Journée mondiale de l'environnement avec un accent particulier sur la restauration des terres, la lutte contre la désertification et l'amélioration de la résilience à la sécheresse, sous le thème "Notre terre - Notre avenir".

Laiday Eco propose de nombreuses activités passionnantes, notamment un marché Eco offrant une gamme de produits et de solutions respectueux de l'environnement provenant de fournisseurs locaux, encourageant des choix de vie durables ; un marché pré-aimé, à savoir un espace d'échange et de vente d'articles non alimentaires d'occasion, promouvant une culture du réemploi ; et un Repair Corner, un atelier de réparation sur place pour des objets du quotidien tels que chaussures, jeans, maroquinerie, couteaux et valises…

Lors de l'événement, il y aura également un espace "Recycling Drive & Donation Collection", spécialisé dans la collecte de matériaux recyclés et d'articles donnés, notamment des vêtements, des chaussures, des jouets et des déchets électroniques ménagers.

De plus, avec le Upcycling DIY Corner, des ateliers interactifs permettront aux participants de créer de nouveaux produits à partir de matériaux recyclés.

Le festival promet d’offrir une journée pleine d’activités favorisant la durabilité et l’engagement communautaire. L'événement est gratuit pour les participants et les exposants, mais les gens ont l'opportunité de faire un don volontaire pour soutenir la plantation d'arbres..

"Laiday Eco n'est pas seulement un événement, c’est un mouvement vers un avenir plus vert et plus durable. Nous sommes très heureux de célébrer la Journée mondiale de l'environnement avec la communauté et d'encourager les actions pratiques pour protéger l'environnement que tout le monde peut faire ensemble", a déclaré Quyên Nguyên, fondatrice de Laiday Refill.

Pionnier dans la promotion de modes de vie durables, Laiday Refill organise depuis 2018 des marchés verts pour encourager les pratiques respectueuses de l'environnement et soutenir les artisans et entreprises locales.

Texte et photos : Minh Thu/CVN