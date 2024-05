Cân Tho pilote un système de collecte automatique des déchets financé par les Pays-Bas

Le Comité populaire de la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong, vient d’approuver une aide hors projet d'une valeur de 122.000 USD financée par l’organisation néerlandaise à but non lucratif Recycled Island Foundation - Clear Rivers pour améliorer la collecte des déchets plastiques marins par des pièges à déchets et la mise en place d'un système de recyclage à titre expérimental.

Le financement de Clear Rivers servira à déployer des équipements de collecte des déchets et à concevoir un programme de recyclage avec la participation de la communauté locale, contribuant à améliorer le système de collecte et de gestion des déchets plastiques à Cân Tho. L'activité se déroulera sur le canal Cai Khê, dans le quartier d’An Nghiêp de l’arrondissement de Ninh Kiêu, de mai 2024 à juin 2025.

Photo : VNA/CVN

Le Service municipal des ressources naturelles et de l'environnement a été chargé de se coordonner avec Recycled Island Foundation - Clear Rivers et les agences compétentes pour allouer l'aide et garantir l'efficacité de son utilisation.

Auparavant, lors d'une séance de travail avec le Comité populaire municipal de Can Tho, un représentant de ladite organisation avait indiqué que le système de collecte des déchets comprenait un piège à déchets fonctionnant automatiquement sans carburant.

Le piège, long de 5,6 m, large de 2,3 m et haut de 2,4 m, sera nettoyé par le personnel de l’organisation néerlandaise deux fois par semaine et les déchets plastiques collectés seront recyclés conformément au modèle d'économie circulaire.

Recycled Island Foundation - Clear Rivers a réussi à fabriquer de nombreux produits réutilisables à partir de déchets plastiques présents dans des rivières, notamment des parcs flottants, des meubles et des matériaux de construction, selon son représentant.

En avril 2022, The Ocean Cleanup, une organisation d'ingénierie environnementale à but non lucratif basée aux Pays-Bas, avait également remis à Cân Tho l'Interceptor 003, une barge de collecte automatique des déchets.

Inventée par The Ocean Cleanup, la barge à énergie solaire peut collecter chaque mois plus de 10 tonnes de déchets sur la rivière Can Tho, contribuant non seulement à protéger l'environnement mais également au développement socio-économique et au tourisme fluvial local

VNA/CVN