Nghê An relâche un rare python réticulé dans la nature

Photo : TP/CVN

Plus tôt, dans la matinée du 3 juin, la famille de Phan Dai Thang, domiciliée dans le hameau de Trung Son, commune de Muong Noc, district de Quê Phong, a volontairement apporté un python réticulé pesant environ 6 kg pour le remettre au département des gardes forestiers.

Phan Dai Thang a partagé que sa famille avait acheté ce python réticulé sur le marché. Après des recherches, il a appris que les pythons réticulés sont des animaux précieux et rares qui doivent être strictement préservés et protégés. Il les a donc volontairement remis aux autorités pour qu'ils soient relâchés dans le milieu naturel.

Les pythons réticulés sont répertoriés dans la citation de l'Annexe II et dans le Livre rouge du Vietnam 2007 au niveau CR (En danger critique d'extinction) et inclus dans l'Annexe IIB/60 du Décret 06/2019/ND-CP du 22 janvier 2019 du gouvernement sur la gestion des plantes et animaux forestiers menacés, précieux et la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

VNA/CVN