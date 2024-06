Bilan du projet de coopération Vietnam - France dans la préservation des patrimoines

L'ambassade de France a tenu le 3 juin à Hanoï une conférence de presse pour faire le point sur le projet "Partager et protéger les patrimoines du Vietnam", financé par le Fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie et le développement humain (FSPI) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et initié par son service de coopération et d'action culturelle.

Mis en œuvre sur deux ans, de 2022 à 2024, le projet répond non seulement à l'objectif de valoriser le savoir-faire français dans le secteur muséal mais instaure également une coopération étroite entre les agences culturelles et patrimoniales vietnamiennes avec des partenaires français comme Universcience, le Muséum national d'histoire naturelle, le Musée des confluences et l'Institut national du patrimoine.

S'exprimant lors de la conférence de presse, l'ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet a déclaré que ce projet poursuivait la coopération entre la France et le Vietnam et visait à concrétiser le contenu discuté et mentionné par les dirigeants des deux pays dans la Déclaration commune Vietnam - France, conclue à l’occasion de la visite officielle en France du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en novembre 2021.

Le projet nécessite un budget d'environ 600.000 euros (plus de 16 milliards de dôngs). Plus de 200 employés travaillant dans 20 unités différentes au Vietnam bénéficient des résultats apportés par le projet.

Le projet "Partager et protéger les patrimoines du Vietnam" comprend trois volets : développer les métiers dans le domaine de la préservation et de la promotion des valeurs patrimoniales au Vietnam ; améliorer les capacités du personnel des musées vietnamiens ; mise en oeuvre de trois projets pilotes dans trois localités au Vietnam : rénovation du centre d'accueil du Parc national de Cuc Phuong - le premier parc national du Vietnam à Ninh Binh, soutien à la compilation du contenu d'exposition du Centre d'éducation et de communication de l’environnement de la Réserve marine de Cù Lao Cham à Quang Nam, design et création d’un outil de communication de contenus audio appelé "La boîte à contes" pour les musées à Hô Chi Minh-Ville.

Dô Hông Hai, directeur adjoint du Centre d'éducation et de services environnementaux du Parc national de Cuc Phuong, a partagé : "Depuis le début 2024, 77.500 touristes y sont venus visiter, étudier, expérimenter et séjourner. Les visiteurs ont tous commenté et apprécié la conception, l'affichage, l'information et la transmission des messages du centre''.

Il a aussi exprimé sa satisfaction quant aux résultats et à la qualité du projet et souhaité voire être mise en œuvre davantage de plans de coopération à l'avenir.

