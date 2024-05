Le secteur aérien s'efforce d'atteindre l'objectif de zéro émission nette

Les compagnies aériennes vietnamiennes ont travaillé dur pour mettre en œuvre les objectifs de zéro émission nette en utilisant dans leurs opérations des avions de nouvelle génération, plus respectueux de l'environnement grâce aux technologies de pointe.

Selon Kelvin Lee, directeur adjoint de l'Association du transport aérien international (IATA), la réduction à zéro des émissions nettes est un objectif ambitieux de 320 compagnies aériennes membres de l'IATA dont trois compagnies aériennes vietnamiennes : Vietnam Airlines, VietJet Air et Bambou Airlines.

Récemment, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé qu'elle commencerait à exploiter des gros-porteurs sur les liaisons entre Hanoï, Shanghai et Pékin, aux côtés de l'Airbus A321, à partir de juin de cette année ; et des gros-porteurs pour tous les vols entre Hô Chi Minh-Ville et Shanghai à partir de juillet.

Quant à Vietjet, cette compagnie élargit continuellement sa flotte avec de nouvelles générations d'avions modernes, sûrs et respectueux de l'environnement. Vietjet compte désormais 105 avions, dont des gros-porteurs A330, contribuant à optimiser les ressources, à économiser du carburant et à aider la compagnie aérienne à atteindre ses objectifs ESG (Environnement - Social - Gouvernance).

Les experts ont souligné qu'il est nécessaire de publier rapidement des normes vietnamiennes pour le carburant d'aviation durable et de disposer de mécanismes juridiques appropriés pour créer un cadre juridique permettant aux entreprises d'appliquer les technologies et techniques modernes dans le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement en carburant durable.

Selon des études spécialisées, l'industrie aéronautique représente environ 2% des émissions mondiales, mais constitue l'un des secteurs les plus difficiles à réduire les émissions de carbone liées aux activités de transport.

La feuille de route pour la transition vers les énergies vertes dans le secteur aéronautique a été stipulée dans la décision N°876/QD-TTg du 22 juillet 2022 du Premier ministre. Le Vietnam étudie l'utilisation de carburants alternatifs pour remplacer partiellement les carburants d'aviation traditionnels. D'ici 2050, ce secteur passera à l'utilisation des énergies 100% verte et de carburant d'aviation durable pour les avions afin de minimiser les émissions de gaz à effet de serre.

