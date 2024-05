Pandora va utiliser 100% d'énergie renouvelable dans son usine au Vietnam

L’usine danoise Pandora, la plus grande marque de bijoux au monde, a annoncé qu'elle fonctionnerait à 100% avec des énergies renouvelables et qu'elle n'utiliserait que de l'or et de l'argent recyclés dans sa nouvelle usine de fabrication située dans la province méridionale de Binh Duong, au Vietnam.