Le Vietnam obtient des résultats "doubles" dans sa lutte contre la désertification

Dans sa lutte contre la désertification, le Vietnam obtient des résultats "doubles" , en conciliant d'une part la satisfaction des besoins des populations et, d'autre part la restauration et l'amélioration du potentiel productif des terres.

La Journée mondiale de l'environnement de cette année (5 juin) est lancée par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) sur un thème qui, axé sur la restauration des terres, la lutte contre la désertification, et la résilience à la sécheresse, souligne l'ampleur du défi environnemental actuel.

La dégradation des sols est définie comme un changement dans l'état de santé du sol qui entraîne une diminution de la capacité de l'écosystème à fournir des biens et services pour ses bénéficiaires. Les sols dégradés sont dans un état de santé tel qu'ils ne fournissent pas les biens et services habituels du sol dans son écosystème.

Selon Pham Van Diên, directeur de l’Université nationale forestière du Vietnam (Vietnam National Forestry University), la désertification est la dernière étape de la dégradation des sols. Pour les terres arables au Vietnam, la dégradation des sols comprend quatre niveaux. Les terres menacées de dégradation s'étendent sur environ 6,7 millions d'hectares. Environ 2,4 millions d'hectares présentent des signes de dégradation. Les terres dégradées s'étendent sur environ 1,3 million d'hectares. Enfin, les terres dégradées en un désert artificiel n'occupent qu'une petite superficie, quelques milliers d'hectares.

La zone désertique du Vietnam est actuellement insignifiante. C'est le résultat de solutions fondamentales et stratégiques pour protéger les terres, telles que le développement des forêts, l'agriculture et l'utilisation raisonnée et durable des terres, associées à la garantie des droits et obligations des utilisateurs des terres.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Vietnam a réalisé de grands progrès dans la lutte contre la désertification. Son taux de couverture forestière est passé de 27,8% en 1993 à 42% à l’heure actuelle, alors que la moyenne mondiale est de 31%.

Le secteur forestier continue de concevoir des stratégies, des programmes et des plans pour améliorer la qualité de la couverture forestière, en protégeant les forêts naturelles (10,3 millions d'hectares) et en plantant des forêts de bois d'œuvre (actuellement plus de 300.000 ha, objectif étant d’un million d’hectares d’ici 2030).

En 2023, la Banque mondiale a déboursé 51,5 millions d'USD au Vietnam pour sa vente de crédits carbone forestier. Il s’agit d’une somme obtenue grâce aux efforts visant à protéger et développer les forêts et à prévenir la dégradation des sols dans la région du Centre septentrional du Vietnam.

La prévention et la lutte contre la dégradation des sols ne se limitent pas au secteur forestier mais sont présentes dans l'ensemble du secteur agricole. Développer l’agriculture écologique et l’agriculture biologique est une bonne approche, démontrant une pensée économique respectueuse de l’environnement.

Pham Van Diên souligne : "Après un processus d’études et des efforts persistants, l'agriculture sur des terres arides et présentant des signes de dégradation, avec des produits tels que le fruit du dragon, le raisin, l'ail et la noix de macadamia, a apporté de bons revenus à la population. De nombreuses zones côtières du Centre ont progressivement repris de la vitalité".

Modèle d'agriculture du désert dans la province de Binh Thuân

La province de Binh Thuân, située dans la région littorale du Centre méridional, se caractérise par un climat chaud et sec, des terres arides, une désertification et une saltation superficielle présentes dans de nombreux endroits.

Ces dernières années, l'agriculture de la province a cherché à s’adapter progressivement aux conditions naturelles difficiles et au changement climatique. Un modèle d’agriculture du désert appliquant des technologies a été construit et a obtenu de nombreux résultats positifs.

Binh Thuân poursuit le développement de la production agricole à grande échelle avec des chaînes de valeur, afin de former progressivement des modèles de production selon des chaînes de valeur durables. Elle utilise en outre des systèmes d’irrigation économiques.

Les fermes sont encouragées à se développer afin de verdir les terres et améliorer l’environnement. De nombreuses entreprises et propriétaires agricoles appliquent les avancées technoscientifiques ...

Ces dernières années, des investissements ont été injectés sur le système d’irrigation. À ce jour, Binh Thuân satisfait en grande partie à ses besoins d'irrigation pour le développement agricole, avec une longueur totale du réseau de canaux de plus de 1.800 km.

Binh Thuân continue de s’employer à attirer des projets d’agriculture intelligente, appliquant des techniques et technologies innovantes, dans le but de construire des chaînes de valeur de production et de transformation aux normes internationales, de s'adapter au changement climatique et d’apporter des valeurs économiques élevées.

