Le Vietnam et la France tiennent leur 8e dialogue annuel économique de haut niveau

Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Trân Quôc Phuong, et le ministre français délégué, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger, Franck Riester, ont coprésidé le 17 mai à Paris le 8 e dialogue annuel de haut niveau sur l'économie Vietnam - France.

>> USTH - un parcours quindécennal de développement

>> Vietnam - France : un accord de financement pour des projets sur le climat

>> Le Parti et l’État vietnamiens attachent l’importance au partenaire stratégique Vietnam - France

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de ce dialogue, le ministre Frank Riester a souligné l'importance du dialogue annuel de cette année pour les deux pays, qui entretiennent des relations dynamiques au cours de décennies de coopération efficace dans de nombreux domaines.

Cependant, il a déclaré que même si des résultats significatifs ont été réalisés au cours des 11 dernières années de partenariat stratégique, les deux pays doivent encore déployer des efforts pour continuer à réaliser de nouveaux progrès, portant les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, plus durable et plus complète.

Selon le ministre Frank Riester, le Vietnam est de plus en plus présent dans les chaînes de valeur de la région Indo-Pacifique et les deux pays se trouvent dans une région clé pour l'équilibre mondial actuel. Le Vietnam est également un partenaire économique stratégique majeur de la France dans la région Indo-Pacifique et dans le monde. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont plus que doublé en 10 ans avec un chiffre de 7,6 milliards d'euros enregistrés en 2023. Les investissements bilatéraux ont également sensiblement augmenté ces dernières années avec 1,5 milliard d'euros de capitaux d'investissements directs étrangers (IDE) français au Vietnam.

Le ministre a estimé que les entreprises françaises pouvaient accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses ambitions, tout en exprimant sa volonté de rejoindre le Vietnam dans la réalisation des objectifs climatiques fixés, notamment dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) que la France, à travers l'Agence française de développement (AFD), a mobilisé 500 millions d’euros pour sa mise en œuvre.

Le ministre Frank Riester a précisé que les échanges efficaces au cours du dialogue contribueraient à approfondir la compréhension mutuelle et à ouvrir la voie à une coopération plus étroite et plus dynamique entre les deux pays.

De son côté, le vice-ministre Trân Quôc Phuong a souligné l'importance particulière de ce dialogue car il se déroulait dans le contexte du partenariat stratégique Vietnam - France qui continuait de connaître de forts développements dans de nombreux domaines.

Ce dialogue est l'occasion pour les deux parties d'avoir des discussions approfondies sur les stratégies, les politiques économiques connexes et les questions liées aux relations multilatérales et bilatérales, y compris les programmes et projets de coopération d'investissement.

Un grand potentiel de coopération

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-ministre vietnamien, les deux pays disposent encore d'un grand potentiel de coopération qui doit être exploité et développé sous de nombreux aspects et sous diverses formes.

Trân Quôc Phuong a déclaré que les mécanismes de coopération bilatérale entre le Vietnam et la France, y compris le dialogue économique annuel de haut niveau, devaient être activement encouragés pour contribuer à l'approfondissement du partenariat stratégique Vietnam - France, apportant des résultats pratiques, conformément à l'orientation et aux conditions de chaque pays, vers une relation de coopération égale et mutuellement bénéfique pour les deux pays à l'avenir.

Lors de ce dialogue, le responsable vietnamien a également partagé avec ses partenaires français les efforts du gouvernement vietnamien pour promouvoir la restructuration économique, l'intégration internationale proactive et l'amélioration de la qualité de la croissance économique basée sur une productivité et une innovation accrues et le développement économique numérique.

Afin de continuer à créer les conditions nécessaires pour attirer les ressources nationales et étrangères, le Vietnam s'efforce de se concentrer sur le perfectionnement d'un cadre juridique favorable, transparent et compétitif, conformément aux pratiques internationales.

Les deux parties ont également souligné que les relations de coopération entre le Vietnam et la France avaient réalisé de nombreux progrès dans tous les domaines. Les deux parties ont discuté franchement des stratégies, des politiques économiques connexes, des questions liées aux relations multilatérales et bilatérales, y compris des programmes de coopération en matière d'investissement et des projets présentant un intérêt particulier pour les deux parties au cours de cette période.

Les deux parties ont aussi identifié des orientations prioritaires pour la coopération future, notamment la réponse au changement climatique, la transformation verte, la transformation numérique, l'application des sciences et technologies et le développement de l'industrie des semi-conducteurs.

La partie française s'est engagée à soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines et le partage d'expériences dans les temps à venir, répondant ainsi aux priorités de développement du Vietnam.

Face à la situation économique mondiale, qui reste confrontée à de nombreux défis et difficultés, les deux parties ont exprimé leur conviction que la coopération bilatérale serait certainement renforcée et promue au-delà de son potentiel inhérent.

Auparavant, le vice-ministre Trân Quôc Phuong a rencontré des représentants de l’Agence française de développement (AFD).

VNA/CVN