Le Vietnam s’engage activement dans la transition verte régionale

Une délégation vietnamienne dirigée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a assisté à la réunion ministérielle du Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF) et à son événement parallèle, le Forum des investisseurs sur l'économie propre à Singapour.

Le forum, co-organisé jeudi 6 juin par le ministère singapourien du Commerce et de l'Industrie et 13 autres pays membres de l'IPEF, a réuni des ministres, des hauts fonctionnaires et des investisseurs de premier plan du monde. Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong était présent et a prononcé le discours d'ouverture lors de l'événement.

Il s'agissait d'une initiative visant à promouvoir les objectifs fixés dans l'accord sur l'économie propre de l'IPEF, en facilitant les activités commerciales et une connectivité des capitaux de haute qualité, tout en connectant les secteurs public et privé à travers des dialogues approfondis avec des experts.

Le forum a notamment identifié un total de 69 projets d'infrastructures durables d'une valeur de plus de 23 milliards d'USD.

En marge de la réunion ministérielle, le ministre Nguyên Hông Diên a rencontré des représentants américains et singapouriens pour échanger des points de vue sur des questions importantes du commerce bilatéral, ainsi que sur la collaboration dans le domaine des énergies renouvelables.

Le ministre a souligné que le Vietnam dispose d'un énorme potentiel en matière de commerce transfrontalier d'électricité et qu'il souhaite améliorer la connectivité électrique au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le Vietnam apprécie la coopération et le soutien des États-Unis et des autres parties concernées ces dernières années, a-t-il déclaré.

Le Vietnam espère qu'à travers le groupe de travail, les pays partageront leurs expériences dans le développement de l'énergie éolienne offshore, la construction de systèmes de câbles souterrains de transport d'électricité et d'autres questions connexes, a poursuivi le ministre Nguyên Hông Diên.

Notamment, lors de la réunion entre le Vietnam, Singapour et les États-Unis sur l'exportation à grande échelle d'électricité sans passer par le réseau électrique national, les dirigeants ont salué la création du groupe de travail tripartite.

Le Vietnam a exprimé son intérêt pour le renforcement de la connectivité du réseau électrique au sein de l’ASEAN, ainsi qu’entre le Vietnam et Singapour.

Selon Luong Hoàng Thai, directeur du Département de politique commerciale multilatérale du ministre de l'Industrie et du Commerce, la réunion ministérielle de l'IPEF marque la mise en œuvre de l'initiative par les pays.

À cette occasion, le Vietnam a proposé de travailler avec Singapour et les États-Unis pour former un cadre trilatéral afin de discuter des étapes potentielles pour l'établissement d'un réseau de connexion électrique avec les pays de l'ASEAN, a-t-il déclaré.

