Vietnam et Laos renforcent leur coopération en matière de sécurité énergétique

Un accord de développement de projet (PDA) pour le parc éolien de Nong, d'une puissance de 1.200 MW, situé dans le district de Nong, province lao de Savannakhet, a été signé dans l'après-midi du 13 février à Vientiane entre le gouvernement lao et la Sarl lao de construction Chitchareune.

Photo : VNA/CVN

La Sarl lao de construction Chitchareune collabore avec des agences compétentes et des sociétés de conseil afin de rechercher et développer le projet sur une superficie de près de 28.500 ha. Ce projet vise à soutenir la sécurité énergétique du Vietnam et à favoriser la croissance économique du Laos.

Représentant un investissement d'environ 1,9 milliard d'USD, le parc éolien de Nong sera développé en deux phases : la première avec une capacité de 702 MW et la seconde avec 498 MW.

Actuellement, Chitchareune travaille en coordination avec les agences concernées, l'unité de consultation de l'Institut de l'énergie relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, ainsi que des fournisseurs et des institutions financières potentielles. L'objectif est d'achever l'étude de faisabilité et de signer le contrat de concession du projet d'ici le deuxième trimestre 2026.

Selon les prévisions, une fois que la première phase devra être achevée fin 2027, le projet exportera chaque année 1.526 millions de kWh d'électricité vers le Vietnam. Cette exportation augmentera de 1.112 millions de kWh/an après l’achèvement de la deuxième phase en 2030.

VNA/CVN