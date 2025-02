Des solutions financières pour rendre l’écosystème portuaire vert et plus performant

La Banque d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV) a récemment coopéré avec deux partenaires stratégiques, Smarthub Logistics Technology (SLT) et CEH, pour fournir des solutions financières avantageuses et accompagner les entreprises du secteur portuaire vietnamien dans leur transformation numérique et verte.

Le paquet "Des solutions financières numériques" offre une multitude d’avantages pour soutenir la transformation numérique des entreprises portuaires. Plus précisément, BIDV accorde des prêts à des taux préférentiels à SLT et CEH pour investir dans les logiciels de gestion portuaire, des services de recouvrement privilégiés et une connexion directe au système comptable du port via BIDV iConnect.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, SLT et CEH offrent également aux clients de la BIDV des réductions sur les frais d’utilisation des solutions ou de mise à niveau des logiciels appartenant à l’écosystème numérique de SLT et de CEH.

Par ailleurs, le "Parquet de financement vert" de BIDV, d’un montant de 2.000 milliards de dôngs, soutiendra les entreprises portuaires dans leur transition vers une économie verte, afin de répondre aux critères des ports verts définis par l’Administration maritime du Vietnam et de promouvoir les objectifs de développement durable.

Les clients peuvent également choisir le "Parquet de financement de base" d’un montant de 3.000 milliards de dôngs lorsqu’ils ont besoin d’investir, d’élargir leurs ports et d’utiliser les services bancaires de l’entreprise.

En outre, la BIDV applique des politiques préférentielles complètes aux entreprises portuaires et aux clients qui font partie de l’écosystème portuaire, telles que l’exonération ou la réduction des frais de gestion de compte, l’ouverture de comptes numériques, l’exonération ou la réduction des frais d’émission et des frais annuels des cartes d’entreprise, le remboursement jusqu’à 40% des dépenses, des avantages exclusifs pour les chefs d’entreprise et un taux de change préférentiels pour l’achat et la vente de devises (applicables sur la plateforme BIDV iBank).

Photo : VNA/CVN

En particulier, les clients spécialisés en import-export utilisant les services portuaires dans le cadre de la coopération bénéficieront de nombreux avantages en matière de financement commercial, tels que l’exonération des frais de notification/modification des lettres de crédit à l’exportation, des frais de traitement des documents de collection à l’exportation, la réduction jusqu’à 30% de tous les types de frais de financement commercial sur BIDV iBank, et la réduction jusqu’à 20% des frais d’émission de garanties de paiement dans les activités d’importation-exportation. Ces politiques permettent non seulement de réduire la pression financière, mais aussi de faciliter le développement des infrastructures portuaires et d’améliorer la compétitivité des entreprises portuaires.

SLT et CEH sont deux entreprises pionnières du secteur portuaire dans la transformation numérique, fournissant des solutions logicielles avancées pour la gestion et l’exploitation des ports, telles que la solution spécialisée pour l’exploitation portuaire (VTOS), le Port électronique (ePort), la Gestion des fournitures portuaires (EMMS), et le Portail intelligent des ports (SmartGate).

NDEL/VNA/CVN