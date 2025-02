Le marché boursier vietnamien envisage une année 2025 solide

Alors que l'économie vietnamienne avance avec confiance vers 2025, les perspectives des sociétés cotées semblent de plus en plus solides, le secteur bancaire étant positionné comme un moteur clé de la croissance du marché boursier.

Les récentes divulgations financières de plus de 900 entreprises cotées révèlent une croissance de 20,9% en glissement annuel des bénéfices après impôts pour le quatrième trimestre (T4) de 2024. Il s'agit du quatrième trimestre consécutif de gain stable, renforçant l'optimisme pour 2025.

Plusieurs secteurs ont joué un rôle central dans cette trajectoire ascendante, notamment l'immobilier, la vente au détail, l'aviation, les biens de consommation, les télécommunications et les technologies de l'information.

Le secteur non financier continue d'être un moteur de croissance principal, avec une croissance des bénéfices de 25,7% au quatrième trimestre 2024, mais légèrement inférieure aux 29% enregistrés au trimestre précédent.

Dans le même temps, le secteur financier a également connu une amélioration de sa dynamique, enregistrant une augmentation des bénéfices de 16,7% en glissement annuel, contre 14,9% au troisième trimestre 2024.

Le secteur immobilier a notamment connu une forte augmentation du bénéfice après impôts (101,3%), principalement grâce à la croissance exceptionnelle de Vinhomes (1 482,3%).

Cette augmentation remarquable a été alimentée par la livraison accélérée par la société de logements du méga-projet Royal Island à Hai Phong City, ainsi que par les contributions d'autres acteurs clés tels que Khang Diên House, Phat Dieu Real Estate, Dât Xanh Group, NLG Corp et Van Phu - Invest.

Ces chiffres indiquent une reprise généralisée dans de nombreux secteurs, créant un environnement favorable à une expansion soutenue du marché.

En 2024, le bénéfice total après impôts du marché a augmenté de 22,3% sur un an, principalement grâce au secteur non financier, qui a connu une forte hausse de 28,7%.

Si le secteur financier a affiché une croissance plus modeste de 17,5%, plusieurs secteurs ont connu des hausses exceptionnelles, notamment le commerce de détail (479,3%), le tourisme et le divertissement (319,6%) et les télécommunications (144,1%).

Le moteur du marché

Parmi les principaux contributeurs à la reprise du marché, le secteur bancaire se distingue comme le favori.

À la fin de 2024, la capitalisation boursière totale des banques s'élevait à plus de 578,1 billions de dôngs (22,6 millions d'USD), soit 8,1% de la capitalisation combinée des trois bourses vietnamiennes.

Les rapports financiers préliminaires indiquent que les banques ont réalisé un bénéfice après impôts de 67,1 billions de dôngs au quatrième trimestre 2024, ce qui reflète une hausse significative de 27,3% par rapport à l'année précédente.

Ce taux de croissance dépasse largement l'augmentation moyenne des bénéfices de 9,1% parmi les 33 principales actions d'autres secteurs.

Les performances impressionnantes du secteur bancaire peuvent être attribuées à plusieurs facteurs clés.

Tout d'abord, l'expansion du crédit a été un moteur crucial, les activités de prêt reprenant à mesure que l'économie reprenait de l'élan.

Parallèlement, les efforts de transformation numérique des banques ont donné des résultats positifs, améliorant l'efficacité opérationnelle et augmentant les flux de revenus.

En outre, les politiques de taux d'intérêt favorables et les mesures monétaires proactives de la Banque d'État du Vietnam (SBV) ont créé un environnement propice à la prospérité des banques.

Les analystes de marché sont de plus en plus optimistes quant au rôle des valeurs bancaires dans la performance du marché boursier vietnamien en 2025.

Dào Hông Duong de VPBank Securities a déclaré que l'indice VN serait probablement propulsé par des secteurs affichant une forte croissance des bénéfices et des valorisations attrayantes, les banques étant en tête.

Les projections suggèrent une croissance des bénéfices des banques de 17,7% cette année.

Compte tenu des attentes d'une croissance du PIB à deux chiffres, l'expansion du crédit dans le secteur bancaire pourrait atteindre 16 à 18% en 2025.

Ces perspectives optimistes sont encore renforcées par des initiatives proactives d'investissement public et de développement des infrastructures, qui stimuleront la demande de services bancaires.

Étant donné que le secteur bancaire représente environ 25 à 30% de la capitalisation totale de la Bourse de Hô Chi Minh (HoSE), ses performances auront un effet d'entraînement sur l'ensemble du marché.

Les actions bancaires, caractérisées par leur liquidité, leur capitalisation boursière et leurs valorisations favorables, attirent une attention considérable de la part des investisseurs nationaux et étrangers.

En particulier, la perspective d’une augmentation des niveaux de propriété étrangère dans le secteur bancaire du pays pourrait encore renforcer le sentiment des investisseurs et les entrées de capitaux.

Malgré les perspectives positives, certains risques pourraient avoir un impact sur la performance du marché.

Les incertitudes économiques mondiales, les tensions géopolitiques et les fluctuations potentielles des taux d’intérêt pourraient poser des défis aux marchés financiers vietnamiens. En outre, le secteur immobilier, bien que montrant des signes de reprise, reste un sujet de préoccupation en raison de problèmes structurels persistants.

