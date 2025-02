Développement de la "colonne vertébrale" du transport public urbain

Dans le cadre de sa 9 e session extraordinaire, dans l'après-midi du 13 février, l'Assemblée nationale a écouté des rapports concernant le projet de résolution visant à expérimenter certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement du réseau de métro dans les villes de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Le ministre des Transports, Trân Hông Minh, a rappelé que les travaux de construction des métros à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville avaient débuté en 2007. Cependant, leur avancement a été lent et ne répond pas aux attentes, en raison de nombreuses difficultés rencontrées lors de leur mise en œuvre, notamment les procédures administratives, la mobilisation des ressources et l'organisation des travaux, a-t-il indiqué.

En tant que "colonne vertébrale" du système de transport public urbain, le développement des métros est une nécessité incontournable. C’est une solution fondamentale pour promouvoir un développement urbain moderne et durable, tout en protégeant l’environnement et en répondant au changement climatique, a souligné le ministre. C’est dans ce contexte que les deux villes ont collaboré avec le ministère des Transports pour élaborer une proposition spécifique, a-t-il ajouté.

Selon Trân Hông Minh, le projet de résolution comprend 11 articles, institutionnalisant six groupes de politiques spécifiques portant sur : la mobilisation des fonds, les procédures d’investissement, le développement urbain basé sur le modèle TOD (Transit-Oriented Development), le développement de l’industrie ferroviaire, le transfert de technologies et la formation des ressources humaines, ainsi que les politiques relatives aux matériaux de construction et aux sites de dépôt des déchets. Des dispositions spécifiques sont également prévues pour Hô Chi Minh-Ville.

Le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale, Vu Hông Thanh, a globalement approuvé les six groupes de politiques proposées par le gouvernement. Cependant, il a soulevé des observations sur certaines politiques spécifiques et les dispositions spécifiques à Hô Chi Minh-Ville.

