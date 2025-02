Le Vietnam veut promouvoir les échanges avec le MERCOSUR

Recevant dans l’après-midi du 13 février Renato Costa, directeur général de la société Friboi du groupe JBS S.A (Brésil), et l’ambassadeur du Brésil au Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de promouvoir les négociations en vue de la signature d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR).

Photo : VNA/CVN

Avec un chiffre d’affaires de 74 milliards d'USD en 2023, JBS S.A (Brésil) est la plus grande entreprise mondiale de transformation de viande de bétail et de volaille, opérant dans 24 pays, dont le Vietnam.

Lors de la rencontre, Pham Minh Chinh a affirmé sa volonté de collaborer avec le Brésil pour renforcer les relations bilatérales dans les domaines du commerce et de l’investissement, concrétisant le cadre du Partenariat stratégique Vietnam - Brésil. Le Brésil est le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, avec un commerce bilatéral d’environ 8 milliards d'USD en 2024 (+12,2% en un an).

Le Premier ministre a demandé à l’ambassadeur du Brésil au Vietnam et au milieu d’affaires brésilien de soutenir la promotion des négociations et la signature de l’accord de libre-échange Vietnam - MERCOSUR, ainsi que d’autres accords entre le Brésil et le Vietnam sur le commerce et l’investissement, l’emploi... Il a également appelé le Brésil à reconnaître le statut d’économie de marché du Vietnam.

Pham Minh Chinh a proposé à JBS S.A de développer sa coopération et ses investissements au Vietnam dans ses domaines d’expertise, tels que l’élevage et la transformation de la viande. Il a encouragé la diversification des marchés et des chaînes d’approvisionnement, ainsi que le renforcement de la coopération entre entreprises.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam créerait des conditions favorables aux activités du groupe dans un esprit d'avantages harmonieux et de risques partagés.

De son côté, Renato Costa a déclaré que son voyage d’affaires visait à explorer le potentiel d’expansion des investissements et de la coopération. Il a exprimé l’espoir que le gouvernement vietnamien continuerait à soutenir les activités commerciales et l’expansion des investissements de JBS S.A. Il s’est également engagé à continuer de promouvoir les relations entre les entreprises brésiliennes et vietnamiennes.

