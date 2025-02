Les exportations agricoles vietnamiennes ont atteint des sommets en 2024

Le secteur agricole a terminé l’année 2024 avec un chiffre d’affaires à l’exportation de 62,4 milliards d'USD, en hausse de 18,5% par rapport à 2023, tout en réalisant un excédent commercial record de 18,6 milliards d'USD, en hausse de 53,1%. Onze groupes de produits ont maintenu un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars chacun, sept groupes dépassant la barre des 3 milliards d'USD.

Ces résultats sont le fruit des efforts du secteur pour promouvoir la transition vers l’agriculture verte, renforcer les applications scientifiques et technologiques et répondre aux normes internationales.

Les exportations de produits de base essentiels, notamment le riz, le café, les fruits et les produits aquatiques, ont affiché une croissance remarquable. Les exportations de riz ont atteint un record historique de 9 millions de tonnes, générant plus de 5,7 milliards d'USD, le delta du Mékong contribuant à plus de 90%. Les exportations de fruits et légumes ont grimpé à 7,2 milliards d'USD, soit 1,6 milliard de plus qu’en 2023, le durian représentant à lui seul 3,4 milliards.

Les exportations de produits aquatiques ont progressé de 12,7% pour atteindre 10 milliards d'USD en valeur, dont 4 milliards pour les exportations de crevettes (en hausse de 16,7%) et 2 milliards pour le poisson tra (en hausse de 8,9%).

Le delta du Mékong produit actuellement plus de 65% des fruits du pays et 70% de sa production aquatique, renforçant son rôle central dans la chaîne d’approvisionnement agricole nationale.

Cependant, des stratégies harmonieuses, englobant le développement des infrastructures, les connexions commerciales et le renouvellement de la production et de l’exportation, doivent être élaborées pour maintenir la position du Vietnam sur le marché international.

Le pays doit relever des défis tels que le changement climatique, l’intrusion d’eau salée, les glissements de terrain et les normes de plus en plus strictes du marché des importations. En outre, les pressions exercées par les tensions commerciales et les politiques commerciales imprévisibles sous l’administration du président américain Donald Trump obligent les entreprises à adopter des stratégies d’approche du marché flexibles et des réponses adaptatives.

Alors que les rivaux régionaux comme la Thaïlande et l’Indonésie ont investi massivement dans les technologies de transformation intensive ainsi que dans le développement de la marque et de la chaîne d’approvisionnement, la plupart des exportations agricoles du Vietnam restent sous forme brute ou pré-transformée.

Par conséquent, pour améliorer sa compétitivité, le Vietnam doit accélérer le développement de son industrie de transformation et établir des marques agricoles fortes pour ses principaux produits, selon les experts du secteur.

L’un des principaux défis du secteur agricole est sa dépendance aux matières premières importées et aux fluctuations des prix du marché mondial. Les coûts de production nationaux, des engrais et des aliments pour animaux au transport, sont affectés par la volatilité économique mondiale. En outre, les agriculteurs ont souffert de «récoltes exceptionnelles et prix bas» en raison de la faiblesse des liens entre la production et la consommation.

Le delta du Mékong devrait se concentrer sur le développement de zones agricoles certifiées au niveau international, investir dans la transformation en profondeur, améliorer la promotion de la marque et atteindre de nouveaux marchés tout en conservant les marchés traditionnels, ont suggéré les experts, ajoutant que les États-Unis et l’UE renforcent les normes en matière de sécurité alimentaire, de traçabilité de l’origine et de protection de l’environnement.

Le secteur agricole dispose d’un immense potentiel pour renforcer sa position sur le marché mondial. Cependant, le maintien de la croissance nécessite une coordination étroite entre le gouvernement, les entreprises et les agriculteurs pour moderniser les méthodes de production, améliorer la qualité et élargir les marchés.

Des politiques de soutien devraient être mises en place pour permettre aux exportateurs de produits agricoles d’accéder à de nouveaux marchés, de promouvoir des applications de haute technologie et de développer des marques nationales pour les produits clés.

Les experts ont déclaré que la proactivité, l’innovation et l’adaptation flexible seront essentielles pour aider les produits agricoles vietnamiens à maintenir leurs exportations et à étendre leur présence sur la carte agricole mondiale.

VNA/CVN