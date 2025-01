La visite des pagodes au Nouvel An - une belle tradition des Vietnamiens au Laos

>> Célébration des fêtes de Nouvel An traditionnel de plusieurs pays



>> Les Vietnamiens au Laos célèbrent le Nouvel An lunaire

>> Têt solidaire : soutien à des Vietnamiens en difficulté vivant au Laos

Photo : VNA/CVN

Les Vietnamiens croient que la visite des pagodes en début d’année ne se limite pas aux prières et aux vœux, mais représente aussi un moment où chacun peut se recentrer et se connecter avec le monde spirituel.

Née et ayant grandi au Laos, Phan Thi Nga, 56 ans, membre de la communauté vietnamienne de Vientiane, a confié que chaque année, elle se rendait à la pagode avec sa famille pour prier pour la santé et la paix. Elle a émis le souhait que ses enfants et petits-enfants découvrent et perpétuent cette belle tradition culturelle vietnamienne à chaque Nouvel An lunaire.

De son côté, Huynh Thi Diêm Trang, également membre de la diaspora vietnamienne à Vientiane, a estimé que la visite des pagodes au début du printemps était une belle coutume transmise de génération en génération et qu’il était essentiel de la préserver, en particulier pour les jeunes générations.

Dans une société en constante modernisation, cette tradition culturelle reste profondément ancrée dans le cœur des Vietnamiens, où qu’ils se trouvent. La visite des pagodes en début d’année incarne l’aspiration à une vie prospère et heureuse, tout en renforçant l’amour et le respect des valeurs ancestrales.

VNA/CVN