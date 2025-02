Légère hausse des prix des carburants à partir du 13 février

À partir de 15h00, jeudi 13 février, les prix des carburants ont enregistré une augmentation, avec une hausse de 156 dôngs/litre pour l'essence E5 RON 92 et de 146 dôngs/litre pour le RON 95-III.

>> Les prix des carburants en baisse légère

>> Les prix des carburants en baisse légère à partir du 26 décembre

>> Les prix de l’essence en légère baisse avant le Têt

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Selon une décision conjointe du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Finances, les nouveaux tarifs sont désormais fixés à 20.598 dôngs/litre pour l’essence E5 RON 92 et 21.074 dôngs/litre pour le RON 95-III.

Les autres carburants ont également connu des hausses : Diesel 0.05S : 19.073 dôngs/litre (+19 dôngs), pétrole lampant : 19.473 dôngs/litre (+59 dôngs), mazout 180CST 3.5S : 17.779 dôngs/kilo (+425 dôngs).

Le ministère de l’Industrie et du Commerce ainsi que celui des Finances ont annoncé qu’aucun prélèvement ne sera effectué sur le Fonds de stabilisation des prix des carburants (BOG) pour cette période.

Entre le 6 et le 13 février, le marché mondial des carburants a été marqué par plusieurs événements majeurs, notamment les nouvelles sanctions américaines contre le pétrole iranien, la montée des tensions au Moyen-Orient, les mesures de représailles de la Chine contre les tarifs douaniers américains et la poursuite du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Ces éléments ont contribué aux fluctuations des prix du carburant à l’échelle internationale.

VNA/CVN