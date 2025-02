Le secrétaire général du Parti reçoit le ministre des Affaires étrangères du Laos

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Tô Lâm a souligné l’importance de cette visite officielle, qui offre l’opportunité de préparer au mieux les futures visites des dirigeants de haut niveau des deux pays, tout en approfondissant davantage les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, ainsi que la coopération entre leurs deux ministères des Affaires étrangères.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) a réaffirmé que le Vietnam continuerait à préserver et à cultiver sa grande amitié, sa solidarité spéciale et sa coopération intégrale avec le Laos, pour les rendre encore plus profondes et efficaces. Il a proposé que les deux ministères des Affaires étrangères collaborent étroitement avec les autres agences pour préparer les activités diplomatiques importantes à venir, notamment en 2025, une année marquée par de grands événements pour les deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères du Laos a informé son interlocuteur des développements récents au Laos. Il a affirmé l’engagement du Laos à collaborer étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, notamment ceux conclus entre les deux Bureaux politiques et lors de la 47ᵉ réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos.

Lors de la rencontre, les deux parties ont convenu de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, de continuer à coordonner leurs efforts pour préserver et développer les traditions historiques des deux nations.

VNA/CVN