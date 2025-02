Le président Luong Cuong reçoit le ministre lao des Affaires étrangères

Photo : VNA/CVN

Le président vietnamien a exprimé sa conviction que le ministre lao des Affaires étrangères apporterait de nombreuses contributions positives aux relations entre les deux pays. Il a également salué les derniers résultats de la coopération entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, qui ont contribué de manière substantielle au renforcement des relations bilatérales.

De son côté, Thongsavanh Phomvihane a déclaré se réjouir de sa visite au Vietnam, premier pays qu’il visite depuis sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères. Il s’est dit convaincu que le Vietnam mettrait en œuvre avec succès la Résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, créant une base pour le XIVᵉ Congrès national, et atteindrait son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Le ministre lao a également félicité le Vietnam pour ses nombreuses réussites remarquables dans le domaine des relations extérieures, dont l’élévation de ses relations avec des partenaires majeurs. Il a également remercié le Vietnam pour son soutien constant au Laos, notamment dans l’organisation des événements multilatéraux lors de l’année de la présidence lao de l’ASEAN en 2024.

Soulignant que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos constituaient une relation unique au monde, les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant les progrès significatifs des relations bilatérales dans tous les domaines ces derniers temps.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la sensibilisation auprès des jeunes générations afin de promouvoir les valeurs précieuses et les relations exceptionnelles entre les Partis et les peuples des deux pays.

S’agissant des questions internationales et régionales d’intérêt commun, les deux parties ont insisté sur la nécessité d’une coordination étroite dans les forums régionaux et internationaux face aux évolutions rapides et complexes de la situation mondiale et régionale.

À cette occasion, le président Luong Cuong a affirmé qu’il se rendrait prochainement au Laos à l’invitation du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith.

VNA/CVN