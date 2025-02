Le plus grand port de Dông Nai accueille son premier navire

Le 13 février, le porte-conteneurs M/V MSC BEIRA IV, appartenant à MSC, la plus grande compagnie maritime mondiale, en provenance de Singapour, a accosté au port de Phuoc An, situé dans le district de Nhon Trach, province de Dông Nai (Sud).

Photo : VNA/CVN

Il s'agit du premier navire à accoster dans ce port, transportant plus de 1.000 conteneurs de vêtements et de tissus.

Le port de Phuoc An s'étend sur une superficie de plus de 550 ha et dispose de 10 quais totalisant 3.050 m de longueur, dont six sont dédiés aux porte-conteneurs et quatre à divers types de navires. Le port est capable d'accueillir des navires d'une capacité allant jusqu'à 60.000 DWT.

Le port de Phuoc An est considéré comme un moteur du développement économique, de l'industrie logistique en particulier, pour la province de Dông Nai et la région Sud.

VNA/CVN