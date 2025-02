La rationalisation de l’appareil du système politique devra favoriser l’immobilier

La rationalisation de l’appareil du système politique et les tensions commerciales mondiales sont des facteurs qui influenceront le marché immobilier en 2025.

Selon Nguyên Van Dinh, vice-président de l’Association de l’immobilier du Vietnam (Viet Nam National Real Estate Association - VNREA), la simplification de l’appareil du système politique contribuera à alléger les procédures administratives, réduisant ainsi le temps et les coûts pour les entreprises. La suppression des obstacles juridiques favorisera le développement du marché immobilier, ouvrant la voie à un nouveau cycle de croissance plus prospère. Il estime que le marché immobilier devrait connaître en 2025 une reprise plus marquée que l'année dernière.

Du point de vue de l’agence de gestion publique, Vuong Duy Dung, directeur adjoint du Département de la gestion des logements et du marché immobilier, relevant du ministère de la Construction, considère cette rationalisation comme une opportunité non seulement pour les entreprises immobilières et le marché immobilier, mais aussi pour l’ensemble du secteur de la construction.

Selon lui, avec la réorganisation de l’appareil du système politique, les procédures d’investissement dans les projets immobiliers seront simplifiées. De plus, une décentralisation plus claire entre les niveaux central et local permettra une mise en œuvre plus rapide des projets, a-t-il souligné.

Outre la rationalisation de l’appareil du système politique, les tensions commerciales mondiales auront des impacts sur l’économie nationale en général et sur le marché immobilier en particulier. Si le Vietnam parvient à éviter les droits de douane américains, il deviendra une destination attractive pour les grands investisseurs internationaux. En conséquence, l’immobilier industriel connaîtra une forte croissance, entraînant le développement d’autres segments connexes tels que les logements pour travailleurs et les logements sociaux, a indiqué Lê Van Binh, directeur adjoint du Département des affaires foncières, relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Le segment des logements sociaux, quant à lui, ne sera pas directement affecté par les tensions commerciales mondiales et bénéficiera de divers mécanismes préférentiels, attirant ainsi de nombreux investisseurs dans les années à venir.

Une fois le projet de construction d’un million de logements sociaux achevé, plusieurs autres segments du marché immobilier seront impactés. Notamment, le segment des logements haut de gamme devrait connaître un ralentissement en raison d’une demande moins soutenue, a analysé Lê Van Binh.

