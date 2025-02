La VNA, acteur clé du renforcement des relations Vietnam - Laos

L'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) joue également un rôle essentiel dans le renforcement de l’amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Vietnam et du Laos.

La représentation de la VNA au Laos joue un rôle crucial en assurant la transmission des informations entre le Vietnam et le Laos, a déclaré Bounthong Chitmany, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et vice-président du Laos, lors d’une interview accordée au correspondant de la VNA au Laos.

Bounthong Chitmany a souligné l'importance de l'information dans la vie sociale, contribuant efficacement aux réformes, à l’innovation et au développement économique. Il a salué les efforts constants des reporters de la VNA au Laos pour recueillir et diffuser rapidement des informations complètes, précises et opportunes, sous différentes formes, sur la situation politique, économique et sociale du Laos ainsi que sur l’amitié et la coopération entre les deux pays. Il a également mis en avant leur engagement dans l’échange d’expériences avec leurs homologues lao.

Selon Bounthong Chitmany, la représentation de la VNA, ainsi que d'autres agences de presse vietnamiennes au Laos, jouent un rôle clé dans la diffusion des lignes directrices et des politiques du Parti ainsi que des lois des deux États auprès des amis internationaux.

Grâce à ses missions et responsabilités dans le domaine de l’information et de la communication, la VNA a toujours entretenu une coopération étroite avec le secteur de l’information et de la communication lao, favorisant ainsi un partage d'expériences mutuel.

Mme Samnieng Sengkhiyavong, rédactrice en chef du service vietnamien de la Radio nationale lao, a souligné que la VNA jouait un rôle essentiel dans le renforcement des relations bilatérales entre le Laos et le Vietnam. En relayant fidèlement les politiques des deux nations et en diffusant des informations sur les activités lao au Vietnam et vietnamiennes au Laos, la VNA contribue de manière significative à une meilleure compréhension mutuelle et à une coopération fructueuse.

De son côté, Vilavanh Lotsouvanh, reporter à l'Agence de presse lao (KPL), a confié qu’après plus de dix ans de travail à la KPL, il avait collaboré fréquemment avec des journalistes de la VNA pour échanger des informations. Il a également apprécié leur aide précieuse, notamment en matière de partage d’images et d’informations lors de divers événements, en particulier lors des visites de hauts dirigeants des deux pays et des célébrations d’anniversaires majeurs.

