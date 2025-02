Forum d'affaires Asie du Sud-Est : le Vietnam souhaite développer ses échanges commerciaux

En marge du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle (IA), Business France a organisé, mercredi 12 février à Paris, le 3 e Forum d'affaires d'Asie du Sud-Est. L'événement visait à aider les entreprises françaises et leurs partenaires vietnamiens et d'autres pays de la région à mieux comprendre les opportunités d'affaires dans cette zone, établissant ainsi des liens étroits entre les parties.

Le forum a réuni des dirigeants d’agences de développement économique, des experts économiques et près de 200 représentants d’entreprises venant de France, des pays d’Asie du Sud-Est et du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les séminaires et discussions lors du forum ont été très diversifiés et riches, axés sur cinq thèmes principaux : aborder le marché et participer à la chaîne de valeur des pays d'Asie du Sud-Est ; la transition énergétique durable vers le futur ; les nouvelles tendances de consommation, le potentiel et les perspectives pour le marché français du vin et des boissons dans les pays d'Asie du Sud-Est ; le transport et la logistique, clés du bon fonctionnement de l'économie et les opportunités d'affaires dans l'innovation et l'intelligence artificielle.

Lors de l'événement, le vice-ministre vietnamien de l’Information et des Communications, Bùi Hoàng Phuong, a prononcé un discours important, soulignant les atouts du Vietnam tels que la stabilité politique, l'engagement en faveur de l'innovation et de la transition numérique, sa position stratégique au sein de l'ASEAN et ses bonnes relations traditionnelles avec la France. Il a exprimé l'espoir que davantage d'entreprises françaises viendront investir au Vietnam et en Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre a affirmé que le Vietnam s’engageait à être un partenaire fiable, à garantir un environnement politique stable et à créer des conditions favorables aux investisseurs français et européens, notamment dans la coopération en matière d'investissement pour développer l'infrastructure numérique et la technologie numérique, en particulier l'IA, contribuant ainsi à créer une forte dynamique de développement pour la région et le monde.

Le ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin, a déclaré que le forum visait à aider les entreprises françaises à mieux comprendre le potentiel du marché de l'Asie du Sud-Est, du Vietnam en particulier, afin qu'elles puissent saisir des opportunités commerciales.

Selon lui, le partenariat stratégique Vietnam - France, établi en octobre dernier, devrait se concrétiser à travers des contrats commerciaux et des visites spécifiques.

VNA/CVN