Indonésie : VinFast lance le modèle VF3 et offre la recharge gratuite

Le véhicule est proposé au prix de 227.650.000 roupies indonésiennes (environ 354 millions de dôngs), batterie incluse. Une remise de 7.850.000 roupies (12,2 millions de dôngs) est accordée aux 1.000 premiers acheteurs. Les livraisons débuteront en avril 2025.

Photo : VinFast/CVN

Le VF3 est conçu pour une utilisation urbaine. Le véhicule dispose d'une autonomie de 215 km par charge complète et supporte une recharge rapide de 10% à 70% en seulement 36 minutes. Il accélère de 0 à 50 km/h en 5,3 secondes et atteint une vitesse maximale de 100 km/h. L'intérieur est doté d'un écran tactile de 10 pouces et de commandes au volant, offrant une expérience utilisateur moderne et intuitive. Le VF3 bénéficie d'une garantie de 7 ans ou 160.000 km pour le véhicule, et de 8 ans sans limitation de kilométrage pour la batterie.

Parallèlement, VinFast, en collaboration avec V-GREEN, a annoncé une politique de recharge gratuite pour tous ses véhicules électriques sur les stations opérées par V-GREEN à travers l'Indonésie. Cette offre est valable jusqu'au 1er mars 2028 pour les propriétaires de VF3, et jusqu'au 31 décembre 2027 pour les modèles VFe34 et VF5. V-GREEN prévoit d'installer 30.000 bornes de recharge dans tout le pays d'ici fin 2025, facilitant ainsi l'adoption de la mobilité électrique par les consommateurs indonésiens.

Pham Sanh Châu, directeur général de VinFast Asie, a déclaré : "Avec le lancement du VF3 à conduite à droite, VinFast est ravi d'offrir aux consommateurs indonésiens des options de mobilité verte excitantes et intelligentes".

En un an, VinFast a posé la première pierre de son usine d'assemblage de véhicules électriques en Indonésie, livré les modèles VFe34 et VF5, et étendu son réseau de vente et de service. L'entreprise contribue activement à la transition écologique en Indonésie grâce à des politiques de vente innovantes et en construisant un écosystème "Pour un avenir vert" avec des partenaires tels que Xanh SM et V-GREEN.

VNA/CVN