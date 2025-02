Vietnam et Japon coopèrent sur la réduction des émissions et la transition verte

Photo : VNA/CVN

Trân Hông Hà a hautement apprécié le développement fort, global et substantiel entre les deux pays après 50 ans d’établissement de relations diplomatiques ; affirme que le Vietnam valorise toujours le partenariat stratégique global avec le Japon.

Le dirigeant vietnamien a espéré que le diplomate japonais, fort de ses expériences au ministère japonais des Affaires étrangères, continuera à contribuer au développement des relations bilatérales de manière étendue, globale à la hauteur du nouveau niveau des relations bilatérales, y compris les contenus et les plans de coopération qui sont en train d’être mis en œuvre par les deux parties.

Il a proposé que le gouvernement japonais continue de soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réponse au changement climatique à travers des projets dans le cadre de l’initiative "Communauté zéro émission d’Asie (AZEC)", dans le cadre du Mécanisme de crédit conjoint (JCM) du gouvernement japonais.

L’ambassadeur Ito Naoki a hautement apprécié les réalisations impressionnantes en matière de développement économique que le Vietnam a accomplies ces dernières années ; et a souligné que les entreprises japonaises bénéficient toujours de conditions favorables dans leurs activités au Vietnam.

Il a proposé d’éliminer les difficultés et les obstacles que rencontrent certains projets d’entreprises japonaises au Vietnam dans le domaine des transports ; de faire avancer de nouveaux projets sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la transition verte, la transition énergétique...

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a souligné qu’avec les relations excellentes entre le Vietnam et le Japon, le gouvernement vietnamien prêtera attention aux difficultés et aux problèmes et demandera aux ministères, branches, administrations locales, unités et partenaires concernés de coordonner leurs efforts pour les traiter dans les meilleurs délais.

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien encourage et crée toujours les conditions favorables pour les projets de développement des transports verts, espérant que le Japon partagera son expérience en matière de développement de modèles de transport écologiques, d’établissement et d’exploitation de marchés de crédits carbone.

VNA/CVN