Le Vietnam et l’Afrique du Sud renforcent leur coopération dans la défense

>> Le renforcement de l'amitié entre le Vietnam et l'Afrique du Sud

>> Vers un nouveau sommet dans la coopération Vietnam - Afrique du Sud

>> Troisième dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et l'Afrique du Sud à Hanoï

Photo : Trong Duc/VNA/CVN

Appréciant les résultats de ce dialogue, le général Phan Van Giang a déclaré que le ministère vietnamien de la Défense accélérera la mise en œuvre des accords conclus lors des discussions. Le ministre vietnamien a salué le rôle et la position stratégique de l'Afrique du Sud, un pays doté de ressources naturelles diversifiées et de grandes potentialités économiques, scientifiques et technologiques.

Saluant les avancées de l'Afrique du Sud dans le domaine de la défense et son engagement actif dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies, le général Phan Van Giang a souligné que la coopération bilatérale en matière de défense a toujours été encouragée par les dirigeants des ministères de la Défense des deux pays.

En particulier, la mise en œuvre de l'Accord de coopération en matière de défense, signé en 2006, a abouti à des résultats positifs dans divers domaines tels que le dialogue, les échanges de délégations, l'industrie de la défense, la logistique et la médecine militaire.

Pour la signature d'un protocole d'accord

Le général Phan Van Giang a exprimé son souhait de poursuivre et approfondir cette coopération tout en explorant de nouveaux domaines potentiels. Il a mis l'accent sur l'importance des échanges de haut niveau via des délégations et des mécanismes de dialogue, permettant ainsi aux deux parties de partager leurs visions stratégiques et de définir les orientations futures.

Il a également proposé d'étudier la possibilité de la signature d'un protocole d'accord sur la coopération en matière de défense, servant de base essentielle pour renforcer une coopération bilatérale plus substantielle et efficace dans ce domaine.

De son côté, Thobekile Gamede a exprimé sa satisfaction quant au succès du 3ᵉ dialogue sur la politique de défense. Elle a souligné que les deux parties avaient convenu de maintenir une coopération efficace, notamment dans la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. Elle a également proposé d'accélérer la mise en œuvre des accords convenus, contribuant ainsi à renforcer les relations entre les ministères de la Défense des deux pays.

VNA/CVN