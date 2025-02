Le Premier ministre appelle à une action renforcée contre le gaspillage

Lors de la première réunion du Comité de pilotage pour la prévention et le contrôle du gaspillage, tenue le 25 février en ligne avec 63 villes et provinces du ressort central, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef dudit comité, a insisté sur la nécessité d’élever la prise de conscience et de prendre des mesures concrètes et régulières pour lutter efficacement contre le gaspillage.

Le chef du gouvernement a souligné que, ces derniers temps, la prévention et la lutte contre le gaspillage ont été étroitement dirigées par le gouvernement et ont donné des résultats initiaux encourageants. Le cadre juridique a été progressivement perfectionné, permettant de lever rapidement de nombreux obstacles, notamment ceux liés aux projets d’énergie renouvelable.

Cependant, le Premier ministre a déploré des lacunes persistantes dans plusieurs domaines, notamment l'utilisation des biens publics, l'investissement public, la gestion foncière et l'exploitation des ressources naturelles. Il a attribué ces problèmes à des facteurs principalement subjectifs et a exigé une évaluation transparente ainsi que la mise en œuvre de solutions adaptées, opportunes et flexibles pour un traitement efficace dans les meilleurs délais.

Face aux défis du développement socio-économique national, notamment l'objectif ambitieux d'une croissance de 8 % en 2025 et à deux chiffres dans les années suivantes, il a souligné l'impératif de résoudre les obstacles institutionnels et de gestion, de renforcer la coordination et de mobiliser pleinement les ressources pour soutenir le développement.

Il a rappelé que la lutte contre le gaspillage était une responsabilité partagée par l'ensemble du système politique et de la population. Cette démarche doit être étroitement liée à la réforme administrative, à la simplification des procédures, à la maîtrise de l'inflation, à la mise en œuvre des avancées stratégiques et à la promotion des sciences et technologies.

Le Premier ministre a particulièrement insisté sur la nécessité d’examiner les projets inutiles et prolongés, afin de proposer des mécanismes de gestion appropriés et efficaces. Il a également ordonné la mise en place d’une gouvernance intelligente et d’une transformation numérique dans tous les secteurs, notamment dans la gestion foncière, des biens publics, des finances et des ressources, afin d’améliorer la transparence et l’efficacité.

Il a enfin exhorté les ministères, les secteurs et les localités à accélérer l’application des technologies numériques, de l’intelligence artificielle (IA) et du big data pour une gestion optimisée et une meilleure supervision, tout en synchronisant l’infrastructure numérique et en connectant les systèmes de données entre les différentes agences.

Pour conclure, Pham Minh Chinh a appelé les agences, unités et localités à renforcer leur coordination afin d’assurer une mise en œuvre efficace de cette mission.

VNA/CVN