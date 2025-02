Le Vietnam appelle à une résolution rapide du conflit en Ukraine par des moyens pacifiques

L'Assemblée générale des Nations unies (ONU) a tenu, le 24 février à New York, une session extraordinaire d'urgence sur la situation en Ukraine, trois ans après le déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Photo : Thanh Tuân/VNA/CVN

Lors de cette session, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur de la résolution des différends et conflits internationaux par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, notamment des principes fondamentaux de respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de non-recours à la force ou à la menace de force.

Partageant les profondes préoccupations de la communauté internationale concernant les conséquences et les impacts négatifs du conflit prolongé, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang a appelé toutes les parties à mettre immédiatement fin aux hostilités, à s’abstenir de toute action susceptible d’aggraver les tensions, à donner la priorité à la protection des civils et des infrastructures civiles, et à faciliter les activités humanitaires urgentes en faveur des populations affectées.

Le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies a réaffirmé son soutien au rôle de l’ONU dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales et a salué les initiatives constructives visant à promouvoir le dialogue pour mettre fin au conflit, sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies, tout en tenant compte des rôles et des intérêts légitimes des parties concernées.

Il a souligné que les solutions aux conflits devaient être le fruit d’un consensus et inclure la participation de toutes les parties directement impliquées, plutôt que d’exacerber les divisions et les confrontations.

Le Vietnam est prêt à contribuer activement au processus diplomatique ainsi qu'à la reconstruction et au redressement de l'Ukraine, en faveur de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde, a-t-il affirmé

VNA/CVN