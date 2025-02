Le PM néo-zélandais optimiste quant à sa visite officielle au Vietnam

Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon poursuit son pivot vers l'Asie du Sud-Est, alors qu'il part avec une délégation commerciale pour une visite officielle de trois jours au Vietnam, selon un article publié le 25 février par la page New Zealand Herald.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

S'adressant aux médias locaux le 24 février, Christopher Luxon a exprimé son optimisme quant à sa visite officielle au Vietnam, tout en soulignant l'importance de l'économie de l'Asie du Sud-Est pour les exportateurs néo-zélandais. Il a décrit le Vietnam comme une énorme opportunité pour la Nouvelle-Zélande et l'économie à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est.

Le commerce bilatéral entre les deux pays s'élève à environ 2,6 milliards de dollars par an et l'économie vietnamienne devrait croître de 6,5% cette année et l'année prochaine, Luxon souhaite voir ce chiffre atteindre 3 milliards de dollars d'ici 2026, selon l'article.

Christopher Luxon a déclaré que les deux pays entretiennent depuis plus de 50 ans de solides relations diplomatiques, mais que le gouvernement néo-zélandais souhaite renforcer son engagement avec le Vietnam.

"Notre véritable objectif est de développer l’économie", a-t-il déclaré, ajoutant que lorsqu’un emploi sur quatre en Nouvelle-Zélande est lié au commerce, il est logique de se concentrer sur l’établissement de meilleures relations avec des pays comme le Vietnam.

La page New Zealand Herald a rapporté que, pour attirer les entreprises vietnamiennes, Christopher Luxon a amené une délégation commerciale de 20 personnes, dont les hauts responsables de l’Université d’Auckland, de l’AUT, de Fonterra, d’Orion Health Group, de Silver Fern Farms et de Zespri, pour conclure des accords.

Christopher Luxon rencontrera non seulement des chefs d’entreprise vietnamiens, mais s’entretiendra également avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh et rencontrera les principaux dirigeants du Parti, de l’État et de l’Assemblée nationale du Vietnam.

Selon l’article, les secteurs privé et public du Vietnam sont étroitement liés.

Lors de ses précédents voyages au Vietnam, notamment celui de la Première ministre de l'époque, Jacinda Ardern, en 2022, la visite de Christopher Luxon a ouvert la porte aux investissements vietnamiens dans les entreprises néo-zélandaises, a-t-il déclaré.

L'année dernière, lors du sommet de l'APEC au Pérou, Luxon a annoncé son intention de se concentrer sur l'Asie cette année. Il a déclaré que les principaux objectifs de son pays en 2024 étaient l'Australie, le Pacifique, l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Nord-Est. En 2026, le pays se concentrera sur l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud.

Le Premier ministre néo-zélandais a déclaré qu'il tenait cette promesse. Jusqu'à présent, il a visité la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, Singapour et maintenant le Vietnam.

VNA/CVN