Binh Duong et Ibaraki au Japon élargissent leurs possibilités d’investissement

Le responsable a souligné que la province de Binh Duong organise régulièrement des rencontres avec les entreprises pour écouter leurs préoccupations et traiter rapidement les questions liées aux procédures administratives, à la fiscalité, aux permis de travail et à la construction. Ce soutien proactif a renforcé la confiance des entreprises japonaises, encourageant nombre d’entre elles à étendre leurs opérations à Binh Duong.

Actuellement, le Japon est le deuxième plus grand investisseur étranger à Binh Duong, derrière Singapour, avec 358 projets et un capital d’investissement total de près de 6 milliards de dollars. De grandes entreprises telles que Tokyo, Panasonic, Toshiba et Aeon Mall ont établi leur présence dans la province, contribuant à sa croissance industrielle, de haute technologie et de services.

Masashi Suzuki a présenté le processus de développement d’Ibaraki et a noté plusieurs similitudes avec Binh Duong. Il a exprimé le souhait que les deux localités établissent une coopération pratique, notamment dans le développement des ressources humaines.

La préfecture d’Ibaraki abrite de grands centres industriels tels que Hitachi, spécialisé dans la fabrication de machines et d’équipements électriques, et Tsukuba, un pôle pour les instituts de recherche, et Kashima, connu pour sa production de matériaux industriels.

La coopération entre Binh Duong et Ibaraki devrait apporter des avantages significatifs dans les échanges d’expertise en technologie et en gestion industrielle, a-t-il plaidé.

Au-delà d’Ibaraki, Binh Duong entretient également des liens de coopération avec la préfecture de Yamaguchi depuis 2014. Au cours de la dernière décennie, les deux localités ont obtenu de nombreuses réalisations en matière de coopération économique, éducative et culturelle, ainsi que d’échanges populaires.

En particulier, l’Université internationale de l’Est (EIU) s’est associée à l’Université de Yamaguchi dans la recherche scientifique et a mis en œuvre des programmes de stages techniques, contribuant au développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Avec son climat des investissements favorable et un fort soutien gouvernemental, Binh Duong continue d’être une destination attractive pour les investisseurs japonais, ouvrant de nouvelles opportunités de coopération et de développement durable à l’avenir, a encore indiqué Bùi Minh Thanh.

