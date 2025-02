Troisième dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et l'Afrique du Sud à Hanoï

Le 3 e dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et l'Afrique du Sud s'est tenu le 25 février à Hanoï, sous la coprésidence du général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense du Vietnam, et de la secrétaire générale par intérim à la Défense de l'Afrique du Sud, Thobekile Gamede.

>> Le Vietnam et l’Afrique du Sud cultivent leurs relations d’amitié et de coopération

>> Vers un nouveau sommet dans la coopération Vietnam - Afrique du Sud

Photo : VNA/CVN

Lors du dialogue, Hoàng Xuân Chiên a souligné que, en vertu de l'accord sur la coopération en matière de défense (signé en mai 2006) et des orientations convenues entre les dirigeants des ministères de la Défense des deux pays, la coopération bilatérale avait obtenu des résultats notables. Parmi eux figurent le maintien de contacts réguliers et d'échanges de délégations à tous les niveaux, la promotion de la coopération dans l'industrie de la défense, la logistique et la médecine militaire, ainsi que la coordination dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et le soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux.

Dans les temps à venir, sur la base des documents signés, les ministères de la Défense des deux pays mettront en œuvre efficacement plusieurs tâches clés.

Thobekile Gamede, secrétaire générale par intérim de la Défense sud-africaine, a salué les avancées de la coopération bilatérale en matière de défense, notamment dans les domaines de la consultation, du dialogue, des échanges de délégations, du partage d'informations, de l'industrie de la défense et des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Elle a approuvé les propositions du vice-ministre vietnamien visant à renforcer cette coopération, en particulier dans l'industrie de la défense, la formation des ressources humaines, la médecine militaire et la logistique.

Photo : VNA/CVN

Lors du dialogue, les deux parties ont discuté de la situation mondiale et régionale, ainsi que des questions d'intérêt commun. Concernant la Mer Orientale, le Vietnam réaffirme sa position constante : les parties concernées doivent impérativement respecter les coutumes et le droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) ; se conformer pleinement à la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et intensifier les négociations en vue de l'adoption rapide d'un Code de conduite en mer Orientale (COC) substantiel et efficace.

À l'issue du dialogue, les deux parties ont signé le procès-verbal du 3e dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et l'Afrique du Sud.

VNA/CVN