Le japonais Tamron inaugure une usine d'équipements optiques à Vinh Phuc

Le projet de 31 millions de dollars, approuvé en mai 2023, s'étend sur 2,5 ha et comprend des ateliers de production, des entrepôts et une station de traitement des eaux usées. L'installation a une capacité annuelle de 502.500 appareils et instruments optiques.

Nguyên Công Thang, directeur adjoint du conseil de gestion des parcs industriels de Vinh Phuc, a salué le déploiement rapide du projet par Tamron et a exprimé sa confiance dans ses contributions à l'économie locale.

Avec plus de 60 entreprises japonaises déjà en activité dans la province, la présence de Tamron devrait attirer davantage d'investissements japonais, a-t-il ajouté.

Les autorités locales se sont engagées à continuer de soutenir Tamron par le biais de la transformation numérique, de la simplification des procédures administratives et de l'amélioration des services publics. Elles ont également exhorté Tamron à respecter les normes environnementales et de sécurité tout en accordant la priorité au bien-être des travailleurs.

Tamron Optical Vietnam Co. Ltd. opère au Vietnam depuis 2012, avec sa première usine dans le parc industriel de Nôi Bài produisant des verres optiques et des produits connexes. L'entreprise emploie actuellement 1.600 travailleurs.

VNA/CVN