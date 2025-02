Le Vietnam souhaite renforcer son partenariat avec le Kazakhstan

Le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a reçu mardi 25 février à Hanoï le président de l’Agence kazakhe de lutte contre la corruption Zhumagali A.Zh, soulignant que le Vietnam chérit l’amitié et la coopération traditionnelles avec le Kazakhstan et souhaite renforcer les partenariats avec ses amis traditionnels, dont le Kazakhstan.

Le dirigeant vietnamien a souligné les fréquents échanges de délégations à tous les niveaux entre les deux pays et la coopération entre les canaux du Parti, de l’État et de l’Assemblée nationale, ainsi que leur soutien mutuel dans les forums régionaux et multilatéraux.

Malgré des liens économiques positifs, il a souligné que le commerce bilatéral reste en deçà de son potentiel, appelant à une collaboration élargie pour atteindre le seuil d’un milliard de dollars. Il a également souligné l’importance de renforcer les échanges culturels, l’éducation, le tourisme et les échanges entre les peuples.

En ce qui concerne les efforts de lutte contre la corruption, il a salué les réalisations du Kazakhstan, reflétées par l’amélioration de son indice de perception de la corruption (IPC), et a salué la séance de travail de la délégation kazakhe avec l’Inspection générale du gouvernement du Vietnam, espérant des résultats concrets.

De son côté, Zhumagali A.Zh a exprimé l’intérêt du Kazakhstan à s’inspirer de la campagne anti-corruption et des réformes administratives du Vietnam. Il a espéré que la prochaine visite de hauts dirigeants vietnamiens au Kazakhstan prévue pour mai prochain ouvrirait la voie à un protocole d’accord entre les deux agences de lutte contre la corruption.

Le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a également exprimé son espoir que le document soit signé, contribuant ainsi au développement des relations entre les deux agences.

