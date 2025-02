Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, reçoit le président du Timor-Leste

Le leader du PCV a félicité le Timor-Leste pour ses réalisations socio-économiques et exprimé sa conviction que le pays mettrait en œuvre avec succès son plan de développement stratégique pour la période 2011-2030, visant à bâtir une nation démocratique et active en matière d’intégration régionale et internationale.

Le président Jose Ramos-Horta s’est dit impressionné par les résultats du Vietnam en matière d’édification et de développement national, le considérant comme un modèle de réussite. Il a affirmé que le Timor-Leste attachait une grande importance à son amitié avec le Vietnam et souhaitait renforcer encore davantage les relations bilatérales.

Les deux parties ont convenu de multiplier les échanges de délégations et les contacts à tous niveaux, de mettre en place de nouveaux mécanismes de coopération adaptés aux besoins bilatéraux et d’exploiter efficacement leur potentiel de collaboration dans des secteurs clés tels que l’agriculture, la pêche, la transformation alimentaire, les télécommunications, l’éducation, le pétrole et le gaz, les infrastructures, l’aviation civile, l’énergie, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Elles ont également convenu de maintenir leur coopération et leur soutien mutuel au sein des organisations régionales et internationales.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a salué la détermination et les efforts du Timor-Leste dans la mise en œuvre de sa feuille de route pour devenir membre officiel de l’ASEAN.

De son côté, le président Jose Ramos-Horta a exprimé le souhait que le Vietnam partage ses expériences en matière de développement des ressources humaines, de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté. Il a également affirmé que le Timor-Leste soutenait la candidature du Vietnam à divers mécanismes multilatéraux, notamment au sein des Nations unies.

