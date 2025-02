Patrouille conjointe entre Lai Châu et une localité chinoise

>> Le Vietnam et la Chine concluent une patrouille commune dans le golfe du Bac Bô

Photo : VNA/CVN

L'opération, menée par la partie chinoise, a combiné des patrouilles motorisées et à pied sur deux périodes, totalisant sept heures. Elle a impliqué trois groupes de travail avec 48 officiers et soldats, six véhicules, 12 réunions sur place et la distribution de 300 dépliants d'éducation juridique à 300 résidents frontaliers. Les équipes ont patrouillé sur une distance totale de 150 kilomètres le long de la frontière, de la borne n° 29 à la borne n° 71.

À l'issue de la patrouille, les deux parties ont convenu que leur travail conjoint s'était avéré efficace, répondant aux objectifs fixés par les deux équipes.

Ils ont convenu de renforcer davantage le mécanisme de patrouille conjointe, d'intensifier les efforts contre les crimes transfrontaliers et de promouvoir un processus de rapatriement rapide pour maintenir un environnement frontalier sûr et efficace. Ils ont également souligné la nécessité de favoriser le commerce, les échanges et la coopération transfrontaliers.

En outre, les deux parties ont déclaré qu'elles continueraient d'échanger des informations relatives aux frontières, de traiter rapidement les incidents et de renforcer les patrouilles pour lutter contre l'immigration illégale, la traite des êtres humains, la contrebande et d'autres infractions liées aux frontières. Les campagnes d'éducation juridique seront également renforcées pour sensibiliser le public aux règles frontalières.

VNA/CVN