Le président exhorte Hung Yên à trouver des modèles efficaces pour multiplier

Le président Luong Cuong a présidé le 25 février une conférence dans la province de Hung Yên pour annoncer la décision du Bureau politique et le plan d'inspection en 2025 pour le Bureau permanent du Comité provincial du Parti.

Photo : VNA/CVN

L'inspection examinera la mise en œuvre de la Résolution 18-NQ/TW, datée du 25 octobre 2017 du 12e Comité central du Parti sur la rationalisation de l'appareil organisationnel du système politique et la conclusion du Comité central du Parti sur le résumé de la performance de la résolution en combinaison avec la création et le fonctionnement de nouvelles organisations du parti.

Elle surveillera également le respect de la directive 35-CT/TW du 14 juin 2024 du Bureau politique sur les congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti et de la Résolution n° 57-NQ/TW du Burequ politiaue du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale.

Nguyên Huu Nghia, secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yên, a rendu compte des efforts de la province pour mettre en œuvre la Résolution 18-NQ/TW et d'autres directives, soulignant le consensus et l'engagement élevés des dirigeants locaux et du public.

La province a réalisé des progrès notables dans le développement scientifique et technologique, jetant les bases d'une innovation, d'une transformation numérique et d'une croissance économique plus poussées.

Le président Luong Cuong, qui est à la tête de la délégation d'inspection, a salué les préparatifs de Hung Yen et a appelé les dirigeants provinciaux à identifier des modèles d'inspection réussis et des meilleures pratiques à multiplier à l'échelle nationale.

Il a exhorté la province à surmonter les obstacles à la mise en œuvre des politiques, en définissant clairement les problèmes qui nécessitent une résolution centrale ou locale.

Photo : VNA/CVN

Le président a également souligné l'importance d'aligner la mise en œuvre de la Résolution 18 sur les préparatifs des prochains congrès du Parti et de la campagne nationale d'innovation. Il a appelé à des évaluations approfondies pour tirer des leçons et résoudre les défis afin de mettre en œuvre efficacement la Résolution 57 tout en garantissant que la province atteigne ses objectifs de croissance économique.

Le président Luong Cuong a demandé au Comité permanent du Parti provincial de Hung Yên de terminer son rapport d'auto-évaluation et les documents connexes, en garantissant des informations précises et transparentes.

Il a souligné la nécessité d'inspections objectives, équitables et opportunes pour soutenir la mise en œuvre efficace des politiques du Parti.

Exprimant sa confiance dans le leadership et la coordination de Hung Yên, le président a affirmé que l'inspection contribuerait aux objectifs de développement de la province et renforcerait les efforts de construction du Parti.

VNA/CVN