Célébration des 75 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire municipal, Vo Van Hoan, a souligné qu'au cours de ces 75 dernières années, les relations entre le Vietnam et la Russie avaient traversé de nombreux hauts et bas historiques, tout en se renforçant continuellement.

Il a rappelé que le peuple vietnamien n’oublierait jamais l’aide précieuse et considérable apportée par l’ex-Union soviétique et la Russie dans sa lutte pour l’indépendance et la réunification nationale ainsi que dans le processus de reconstruction et de développement socio-économique.

Selon lui, Hô Chi Minh-Ville est la localité vietnamienne arrivant en tête en matière de consolidation et de renforcement des relations avec la Fédération de Russie et ses localités. La ville a établi des liens d'amitié et de coopération avec cinq localités russes et a mis en œuvre de nombreuses initiatives d’échange et de collaboration.

Il a estimé que les relations entre la Russie et le Vietnam et Hô Chi Minh-Ville en particulier, se développaient harmonieusement grâce à la volonté et à la détermination des dirigeants des deux pays, aux efforts de leurs peuples, mais aussi aux valeurs historiques partagées, aux traditions et à la confiance stratégique bâties par des générations.

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

Rappelant l’histoire des relations diplomatiques entre les deux pays, Sadykov Timur Sirozhevich, consul général de Russie à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance nationale était étroitement liée au soutien de l’ex-Union soviétique et de la Russie d’aujourd’hui.

Dès l’établissement des relations diplomatiques, l’Union soviétique a fourni du matériel militaire et des armes pour aider l’armée et le peuple vietnamiens à remporter leurs guerres de résistance pour l’indépendance et la réunification nationale.

Selon lui, le souvenir du parcours commun des peuples des deux pays constitue aujourd'hui une base solide pour les relations Vietnam-Russie qui sont élevées au niveau du partenariat stratégique global depuis 2012.

Le 75ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations est l'occasion d’envisager l’avenir avec confiance, en poursuivant de nouvelles réalisations et en développant des projets communs bénéfiques aux deux pays et au monde entier.

VNA/CVN