Le PM présente diverses propositions au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2025

Dans l'après-midi du 25 février, la séance d'ouverture du Forum sur l’avenir de l'ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) 2025 s'est tenue à Hanoï, sous le thème "Building a United, Inclusive, and Resilient ASEAN Amidst Global Transformations" (Construire une ASEAN unie, inclusive et résiliente au milieu des transformations mondiales).

Photo: VNA/CVN

Le Forum réunit plus de 600 délégués en présentiel, dont de nombreux dirigeants de pays de l'ASEAN et de partenaires. Plusieurs dirigeants étrangers et représentants d'organisations internationales ont envoyé leurs messages sous forme de discours enregistrés ou de déclarations écrites, notamment la Première ministre thaïlandaise, le président de la Commission européenne, le secrétaire général adjoint de l’ONU et le Premier ministre russe. Il est prévu que les Premiers ministres de Malaisie et de Nouvelle-Zélande participeront à la séance plénière de l’AFF 2025.

Lors de la séance d’ouverture, le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a souligné que cet événement est d’une grande importance, coïncidant avec le 10ᵉ anniversaire de la formation de la Communauté de l'ASEAN et le 30ᵉ anniversaire de l'adhésion du Vietnam au bloc régional. Cette année marque également l’adoption par l’ASEAN de sa Vision communautaire pour 2045, guidant la région vers une nouvelle ère axée sur une communauté solidaire, unie dans la diversité, résiliente et innovante, mettant l’humain au centre du développement.

Adopter une percée dans la pensée

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, dans cette nouvelle phase de développement, l’ASEAN devrait devenir la troisième plus grande économie mondiale avec un PIB dépassant 10.000 milliards de dollars et un marché de plus de 800 millions de consommateurs. De plus, l’ASEAN s’imposerait comme un pôle technologique, d’économie numérique et d’innovation, avec une économie numérique estimée à 1.000 milliards de dollars en 2030.

Pour transformer ces prévisions en réalité, l’ASEAN devra non seulement renforcer son unité et sa cohésion, mais aussi adopter une percée dans la pensée, une stratégie claire, un plan d’action faisable, mobiliser efficacement ses ressources et agir avec détermination.

Photo : VNA/CVN

Sur cette base, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé trois priorités stratégiques et trois percées d’action. Les trois priorités stratégiques sont : privilégier la consolidation de l'autonomie stratégique de l'ASEAN en consolidant sa solidarité et son rôle central dans la région ; construire une ASEAN économiquement résiliente, en modernisant les moteurs de croissance traditionnels et en stimulant de nouveaux vecteurs de développement, notamment dans les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique ; préserver les valeurs et l’identité de l'ASEAN, fondées sur l’esprit de consensus, l’harmonie, l’unité dans la diversité et le respect des différences.

Les trois percées d’action sont : établir des mécanismes de gouvernance plus flexibles, efficaces et responsables, tout en maintenant le principe de consensus et en introduisant des mécanismes spécifiques pour les initiatives stratégiques ; renforcer la coopération public-privé afin de mobiliser toutes les ressources nécessaires au développement de l’ASEAN, en particulier pour les projets clés ; améliorer la connectivité de l’ASEAN, en mettant l’accent sur les infrastructures, les échanges entre les peuples et l’harmonisation des cadres institutionnels.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam est toujours un membre actif et responsable, engagé dans la consolidation de la solidarité, le renforcement du rôle central et du développement durable de l’ASEAN.

Il a également réaffirmé l’engagement ferme du Vietnam à œuvrer pour bâtir une Communauté de l’ASEAN unie, inclusive et résiliente, et à concrétiser la Vision pour 2045, pour le bénéfice de tous les peuples de la région...

VNA/CVN