Une école vietnamienne à Fukuoka perpétue la langue et la culture du pays

Nichée au cœur de Fukuoka, au Japon, l'Académie de langue et de culture Dai Viêt offre un espace privilégié aux enfants vietnamiens de la région. Chaque week-end, ils s'y retrouvent pour approfondir leur pratique de la langue vietnamienne et s'immerger dans la richesse culturelle de leur pays d'origine.

À l'approche du Nouvel An lunaire vietnamien, l'établissement s'est transformé en un véritable écrin de festivités. Sous l'impulsion du directeur Nguyên Duy Anh, enseignants et parents d'élèves ont recréé l'atmosphère chaleureuse et colorée du Têt. Au programme : partage des traditions emblématiques telles que la distribution des étrennes et l'échange des vœux de bonheur et de prospérité pour la nouvelle année.

Un lieu empreint de langue et de culture vietnamiennes au cœur de Fukuoka, c’est le rêve que Nguyên Duy Anh a concrétisé en 2019. Grâce au soutien du Consulat général du Vietnam à Fukuoka, il s’est associé à des Vietnamiens passionnés pour fonder l'école de langue vietnamienne Dai Viêt, située au sein de l'Institut de langue japonaise GAG.

Lors de sa création, l'école ne comptait qu'une seule classe avec huit élèves et trois enseignants bénévoles. Mais peu après, la pandémie de COVID-19 a frappé, forçant l'école à suspendre ses activités. Après cette période difficile, Nguyên Duy Anh et ses amis ont relancé, en 2023, une classe intitulée "Tiếng Việt của em" (Mon vietnamien), dédiée aux jeunes apprenants.

Aujourd’hui, l'école dispense des cours dans deux classes situées à Hakata, l’une pour les enfants de plus de cinq ans et l’autre pour ceux de moins de cinq ans.

Animée par une équipe d'enseignants bénévoles, l'école fonctionne avec des ressources limitées. C'est pourquoi elle lance un appel vibrant à la solidarité des parents, de la communauté vietnamienne et des autorités locales. Leur soutien est essentiel pour assurer la pérennité des cours et le développement d'activités culturelles enrichissantes pour ces enfants, véritables ambassadeurs de la culture vietnamienne à Fukuoka.

Un autre défi de taille pour les enseignants est de trouver des supports pédagogiques adaptés aux enfants. Pour y remédier, l'école a inauguré, le 20 août 2023, une "Bibliothèque de livres en vietnamien", permettant aux élèves d’accéder à des ouvrages en vietnamien même en dehors des heures de cours.

Nguyên Duy Anh nourrit de grandes ambitions pour 2025, avec pour objectif de renforcer l'équipe pédagogique et de développer un programme d'enseignement en ligne. Il envisage ainsi d’ouvrir des classes virtuelles afin d’offrir aux familles vivant loin du centre une opportunité d’apprentissage adaptée, permettant à leurs enfants de maîtriser la langue vietnamienne malgré la distance.

