Vietnam et Chine dynamisent leur coopération commerciale

|Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên (gauche), et le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, le 27 octobre à Kuala Lumpur.
|Photo : CTV/CVN
Les deux ministres ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération économique et commerciale bilatérale, notamment dans le contexte des évolutions complexes de l'économie régionale et mondiale
Nguyên Hông Diên a informé que le Vietnam finalisait les procédures internes pour la signature prochaine du Protocole de mise à niveau de l'Accord de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA 3.0). Il a affirmé l'engagement du Vietnam à collaborer étroitement avec les autres membres de l'ASEAN et la Chine afin d'assurer sa mise en œuvre effective au bénéfice des entreprises et des citoyens.
La Chine demeure l'un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam, constituant un marché d'exportation majeur et un fournisseur clé de matériaux et de biens. En 2024, le commerce bilatéral a atteint un niveau record de 205,2 milliards de dollars, marquant un nouveau cap.
Le Vietnam exporte principalement vers la Chine des produits agricoles (riz, café, noix de cajou, fruits, produits aquatiques…), des composants électroniques, du textile-habillement, du caoutchouc et du pétrole brut., tandis qu'il importe surtout des machines, des équipements industriels, des matières premières de production et des composants électroniques. Cette complémentarité structurelle contribue au développement économique mutuel des deux pays.
VNA/CVN